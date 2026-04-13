México

Falleció Henry, niño quemado en tienda de Valle de Chalco tras disturbios por muerte de “El Mencho”

El menor estuvo hospitalizado casi dos meses, sometido a múltiples cirugías tras sufrir quemaduras en el 85% de su cuerpo

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Incendio tienda de Chalco, Edomex
El menor estuvo hospitalizado casi dos meses, sometido a múltiples cirugías tras sufrir quemaduras en el 85% de su cuerpo. (Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales)

El domingo 12 de abril se dio a conocer el fallecimiento de Henry, un niño de dos años originario de Valle de Chalco, tras permanecer hospitalizado con quemaduras en el 85% de su cuerpo. El menor resultó gravemente herido el 22 de febrero, cuando una tienda de la cadena 3B fue incendiada durante una ola de disturbios que se desató en diversas partes del país luego del abatimiento de Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Miguel Xico, sobre avenida Cuitláhuac, esquina Poniente 13. En ese lugar, Henry se encontraba con su padre cuando la tienda de conveniencia fue atacada. Según la autoridad, dos individuos arrojaron una bomba casera tipo molotov al interior del establecimiento, causando un incendio que dejó a Henry, su padre y otra persona con lesiones severas.

El ataque a la tienda de conveniencia ocurrió durante una serie de narcobloqueos y disturbios en al menos 20 estados, tras el operativo que resultó en la muerte de Nemesio Oseguera. REUTERS/Daniel Becerril
El ataque a la tienda de conveniencia ocurrió durante una serie de narcobloqueos y disturbios en al menos 20 estados, tras el operativo que resultó en la muerte de Nemesio Oseguera. REUTERS/Daniel Becerril

Tras el ataque, Henry fue trasladado al Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México para recibir atención médica especializada. El menor permaneció sedado y fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas a lo largo de su hospitalización, debido a la gravedad de las heridas sufridas. El reporte sobre el estado de salud se mantuvo en reserva durante todo el proceso.

La muerte de Henry se produjo hacia las 14:00 horas, tras casi dos meses de lucha en cuidados intensivos. El caso ha generado conmoción en la comunidad, ya que el menor se convirtió en una de las víctimas más jóvenes de la violencia vinculada a la detención de líderes criminales y las represalias que siguieron en distintas regiones del país. Los ataques coordinados incluyeron quema de vehículos, establecimientos comerciales y bancos en al menos 20 entidades.

Incendio en tienda de Chalco
El menor estuvo hospitalizado casi dos meses en la Ciudad de México, sometido a múltiples cirugías tras sufrir quemaduras en el 85% de su cuerpo. (Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales)

Detenciones tras el ataque y proceso judicial

Hasta el momento, cuatro personas han sido detenidas por su presunta participación en el ataque a la tienda en Valle de Chalco. Entre los capturados se encuentran Miguel Ángel “N”, quien presuntamente suministró botellas con combustible para los incendios; Luis Antonio “N”, apodado El Negro, señalado como participante directo; Edgar “N”, conocido como Peluso, y su hermano menor de 17 años.

Los adultos permanecen en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, mientras que el adolescente fue internado en el Centro de Readaptación Social Quinta del Bosque. La investigación continúa, y la Fiscalía ha informado que existen órdenes de aprehensión vigentes contra tres personas más relacionadas con el caso. El avance de las diligencias permitió reclasificar los delitos a homicidio calificado en grado de tentativa, dada la gravedad del ataque.

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