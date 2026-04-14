Colectivos en Sonora piden donaciones: insumos para las búsquedas en campo tras olas de calor y juguetes para hijos de desaparecidos

El estado de Sonora enfrenta una ola de calor extremo superior a 45°C que afecta la salud y la vida cotidiana de sus habitantes.| – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de Sonora, al igual que en otros estados del norte, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), reporta la presencia de olas de calor, donde se puede tener calor extremo, con temperaturas superiores a los 45°C, afectando salud, servicios públicos y vida cotidiana.

Ante este contexto climático, el colectivo buscador de personas desaparecidas Jóvenes Buscadores de Sonora solicitó desde su cuenta oficial en ‘X’ donaciones de insumos para continuar con sus búsquedas de campo, entre los artículos que solicitan se encuentran:

Botellas de agua.

Sueros.

Botiquín.

Guantes.

Cubrebocas.

Barras energéticas.

Las organizaciones que buscan a personas no localizadas en la región piden insumos, como agua y alimentos, debido a que las temperaturas extremas dificultan las labores de rastreo y ponen en riesgo la salud de los voluntarios| (CRÉDITO: @JovenesBuscan)

“Debido a las altas temperaturas que se presentan durante las jornadas de búsqueda, solicitamos su apoyo para quienes gusten sumarse. Las condiciones son difíciles y el calor pone en riesgo la salud de quienes salen día con día en la búsqueda de sus seres queridos”, publicó el colectivo.

La recepción de estos objetos será en la Catedral de Hermosillo, los días jueves 16 y viernes 17 de abril, en un horario de las 16:00 a las 21:00 horas, donde miembros de Jóvenes Buscadores de Sonora estarán presentes.

Madres buscadoras de Sonora organiza colecta para hijos de personas desaparecidas

Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, compartió un cartel en el que invita a personas solidarias a donar: juguetes, pasteles, dulces y piñatas para las infancias en el marco del próximo Día del Niño y la Niña en México.

(Crédito: X@CeciPatriciaF)

Flores Armenta recordó que, en medio de la crisis de desaparición que se vive en el país, “los niños son las víctimas invisibles para mucha sociedad y son quienes más nos necesitan”.

El colectivo de Madres Buscadoras de Sonora recibirá los artículos el próximo sábado 25 de abril en la calle Arroyo de la colorada #19 en Sonora a las 17:00 horas, o bien, si alguna persona quiere donar dinero, se puede enviar a la cuenta de Flores Armenta, de BBVA 2152 3143 6667 5307.

Contradicción en la respuesta del gobierno federal a la ONU y a Amnistía Internacional ante crisis de desaparición en México

El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha mostrado una postura contradictoria frente a la presión de organismos internacionales. El pasado 6 de abril, Sheinbaum rechazó el informe presentado por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU.

La titular del Ejecutivo federal argumentó que la metodología del documento es cuestionable, ya que utiliza datos recopilados solo en cuatro estados y limita el análisis al periodo 2009-2017. Además, indicó que la extrapolación de esos datos hasta 2025 resulta insostenible.

Parientes de algunos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos hace 10 años en el estado de Guerrero, llegaron a un encuentro con la presidenta mexicana electa Claudia Sheinbaum, en el Museo de Ciudad de México, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Marco Ugarte)

Sheinbaum también sostuvo que la definición internacional de desaparición forzada —como acto atribuido al Estado por razones políticas— no corresponde a la naturaleza principal de los casos registrados en México. Para la mandataria, la mayoría de las desapariciones estarían relacionadas con delitos cometidos por cárteles y organizaciones del crimen organizado.

No obstante, el lunes 13 de abril, la presidenta Sheinbaum anunció que el gobierno de México recibirá en los próximos días al titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además, anunció la conformación de un grupo interinstitucional, integrado por la SRE, la Secretaría de Gobernación, la FGR y la Secretaría de Seguridad, que revisará el informe internacional punto por punto y elaborará la respuesta oficial mexicana.

En sus declaraciones públicas, la presidenta enfatizó el interés de su gobierno en abrir el diálogo con la ONU: “Tomar la parte importante del informe hacia el Gobierno de México que nosotros reconocemos, para poder dialogar con el Alto Comisionado”, dijo Sheinbaum.