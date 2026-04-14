Cambios en el SAT: ¿Quién es Jennifer Krystel, la nueva encargada de fiscalizar a las principales empresas del país?

La nueva responsable de la AGGC cuenta con una sólida formación académica y una trayectoria profesional en el (Imagen Ilustrativa)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció su primer cambio de administración en el año y designó a Jennifer Krystel Castillo Madrid como la nueva titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC).

La nueva funcionaria asumirá su cargo a partir del 1 de mayo y sustituirá a Armando Ramírez Sánchez, quien, de acuerdo a lo informado por el SAT, continuará desempeñando otras funciones dentro del organismo.

La nueva responsable de la AGGC cuenta con una sólida formación académica y una trayectoria profesional en el sector público, con experiencia en áreas jurídicas, administrativas y de gestión financiera.

¿Quién es Jennifer Krystel Castillo?

La nueva encargada de fiscalizar a las grandes empresas del país, es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde también obtuvo una maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación, títulos que alcanzó con mención honorífica. Actualmente, es candidata a doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Norte, en colaboración con la Universidad Sorbona de París.

Ha complementado su formación con diplomados en Contratos y Derecho Tributario, así como estudios en Finanzas y Auditoría Legal para la Prevención de Sanciones y Delitos Empresariales.

En 2022, cursó el programa de Alta Dirección Empresarial en el IPADE Business School, fortaleciendo su perfil en materia de liderazgo y gestión pública.

Castillo Madrid inició su carrera en la administración pública en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal, donde fue directora ejecutiva jurídica y titular de la Oficina de Información Pública entre 2008 y 2010.

La Administración General de Grandes Contribuyentes es el área encargada de supervisar a las grandes empresas del país

Posteriormente, de 2010 a 2012, ocupó la dirección general en la Oficialía Mayor de la misma entidad y nuevamente la titularidad de la Oficina de Información Pública.

Entre 2019 y 2024, se desempeñó como directora general de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Antes de su actual nombramiento, fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía del Gobierno de México.

¿Qué es la Administración General de Grandes Contribuyentes?

La llegada de Jennifer Krystel Castillo Madrid a la Administración General de Grandes Contribuyentes representa un relevo en una de las áreas más relevantes para el SAT.

Esta dependencia gubernamental es la encargada de supervisar, fiscalizar y supervisar a los principales contribuyentes del país, actores clave en la recaudación de ingresos públicos.

La Administración General de Grandes Contribuyentes es el área encargada de supervisar a las corporaciones e instituciones financieras que perciben ingresos superiores o iguales a mil 250 millones de pesos anuales.

El objetivo principal de esta área del SAT es asegurar la recaudación de impuestos mediante auditorías especializadas, control de precios de transferencia y atención personalizada.