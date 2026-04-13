Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presume su CURP biométrica

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de Segob, destaca la participación de servidores públicos en la toma de datos biométricos a nivel nacional. Crédito: X/@rosaicela_

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Segob, informó este 13 de abril que servidores públicos de la secretaría participaron en la toma de datos biométricos para la actualización de la CURP.

El Gobierno de México asegura que este proceso busca garantizar que cada persona cuente con “una identidad única, verificable y protegida” con el fin de fortalecer sus derechos.

La actualización, comunicada públicamente mediante un tuit de la secretaria, integra la captura de biometría como parte de un esfuerzo institucional que involucra a distintas dependencias federales.

Rosa Icela Rodríguez llama a la CURP biométrica “herramienta de justicia social”

La actualización de la CURP incluye la incorporación de datos biométricos para dotar a los ciudadanos de una identidad única y protegida. Crédito: X/@rosaicela_

Rosa Icela Rodríguez, definió a CURP Biométrica como una “herramienta de justicia social” con la que el Gobierno de México busca que todas las personas cuenten con una identidad única. Según la secretaria, este avance marca una transformación al proteger la identidad como derecho humano, no solo como trámite administrativo.

La actualización de la CURP incluye la recolección de datos biométricos. De acuerdo con un comunicado de la Segob, este proceso forma parte del compromiso de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, para que la CURP Biométrica sea el documento principal del país y con ello hacer más eficientes, seguras y accesibles las gestiones de servicios gubernamentales.

Con la adopción progresiva de este modelo, el gobierno pretende reducir el riesgo de duplicidad, suplantación de identidad y uso indebido de datos personales.

Así puede tramitarse la CURP biométrica en la CDMX

El trámite de CURP biométrica en CDMX exige cita previa y presencia personal en uno de los ocho módulos oficiales distribuidos en diferentes alcaldías. (Infobae/Jovani Pérez)

La CURP biométrica ya puede tramitarse de forma presencial en la Ciudad de México. El nuevo sistema exige una cita y promete sustituir progresivamente a la CURP impresa tradicional. El objetivo es reforzar la seguridad en la validación de identidad para trámites oficiales y disminuir los fraudes.

Al momento, solo personas mexicanas mayores de edad pueden iniciar el proceso. Para obtener la CURP biométrica es indispensable realizar el trámite personalmente en uno de los ocho módulos oficiales de la CDMX ubicados en alcaldías como Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Los horarios varían de 08:00 a 16:00 horas o de 08:30 a 14:30 horas, según la sede. El trámite es gratuito y, con documentación completa, puede concluirse en una sola visita.

A diferencia de la CURP tradicional, que solo era un código impreso, la versión biométrica integra los 18 caracteres originales —nombre, apellidos, fecha de nacimiento y nacionalidad— con nuevos identificadores: huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía y firma electrónica. Estos datos permiten una autenticación en tiempo real y facilitan la búsqueda e identificación de personas en todo el país.

El documento se entrega en formato físico y digital, incluye un código QR y se enlaza a la Plataforma Única de Identidad. Esto posibilita la validación automatizada y la interoperabilidad con distintas autoridades y servicios públicos.

Las personas interesadas deben reunir identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional), acta de nacimiento mexicana, comprobante de domicilio reciente y, si es posible, la CURP tradicional. No se aceptan copias ni trámites por terceros, y toda la documentación debe presentarse en original ante personal autorizado del Registro Civil.