Rosa Icela Rodríguez se reúne con el embajador de México en el Vaticano para revisar agenda bilateral

El encuentro, realizado en la Secretaría de Gobernación, se centró en fortalecer la cooperación diplomática y mantener el diálogo institucional.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de México ante la Santa Sede, Alberto Barranco Chavarría, con el objetivo de dar seguimiento a la agenda bilateral entre México y el Vaticano.

El encuentro se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación (Segob) y fue descrito como un diálogo respetuoso, constructivo y enfocado en fortalecer la cooperación diplomática.

A través de su cuenta en la red social X, la titular de la Segob informó sobre la reunión y subrayó la importancia de mantener una comunicación constante con la representación mexicana ante el Vaticano, como parte de la política exterior del país y del trabajo coordinado del Gobierno federal.

Rosa Icela Rodríguez destaca diálogo institucional con el Vaticano

Rosa Icela Rodríguez señaló que este tipo de encuentros permiten dar continuidad a los temas prioritarios de la relación México–Santa Sede, así como revisar avances y retos en una agenda que se ha consolidado en torno a valores compartidos.

Entre los temas clave de cooperación se encuentran justicia social, derechos humanos, desarrollo sostenible y promoción cultural.

La funcionaria destacó que el diálogo se mantiene siempre dentro de un marco institucional, de respeto mutuo y cooperación.

La relación bilateral con la Santa Sede ha sido históricamente relevante para México, especialmente en asuntos de carácter social, humanitario y cultural, por lo que la reunión con el embajador cobra relevancia en el contexto actual.

Agenda bilateral México–Santa Sede: temas clave de cooperación

La Embajada de México ante la Santa Sede trabaja en una agenda amplia que va más allá de lo estrictamente religioso. Entre los principales temas que aborda se encuentran:

Justicia social y combate a la pobreza

Derechos humanos , con énfasis en migración y pueblos indígenas

Desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente

Promoción de la cultura mexicana

Coordinación de posturas en foros internacionales

“El encuentro en la Secretaría de Gobernación buscó fortalecer la cooperación diplomática y mantener el diálogo institucional. EFE/EPA/Vaticano/Cedida/ USO EDITORIAL SOLO/NO VENTAS

Asimismo, la embajada participa en iniciativas humanitarias y en debates globales, representando los intereses de México ante el Vaticano y fortaleciendo la presencia del país en espacios multilaterales.

Funciones estratégicas de la Embajada de México en el Vaticano

La representación diplomática mexicana ante la Santa Sede tiene como funciones principales fomentar el diálogo político, coordinar acciones en foros internacionales como la ONU y promover valores compartidos en temas sociales y culturales.

También brinda asistencia consular, realiza funciones notariales y mantiene un vínculo permanente con la comunidad mexicana en Italia, incluidos sacerdotes y religiosas.

¿Quién es Alberto Barranco Chavarría, embajador de México ante la Santa Sede?

Alberto Barranco Chavarría nació en la Ciudad de México el 5 de septiembre de 1949.

Alberto Barranco Chavarría es periodista, académico y escritor, con amplia experiencia en medios impresos, radio y televisión.

Es periodista, académico y escritor. Presentó sus cartas credenciales al papa Francisco el 13 de diciembre de 2019 y cuenta con una amplia trayectoria en medios impresos, radio y televisión.

Ha sido profesor en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y en la UNAM, conductor y comentarista en diversos espacios informativos, así como editorialista en diarios de circulación nacional.

También es autor de numerosos libros de crónicas sobre la Ciudad de México, experiencia que respalda su labor como embajador de México ante la Santa Sede.