México

Rosa Icela Rodríguez se reúne con el embajador de México en el Vaticano para revisar agenda bilateral

La secretaria de Gobernación destacó la importancia de la comunicación constante con la representación mexicana ante la Santa Sede

Guardar
El encuentro, realizado en la
El encuentro, realizado en la Secretaría de Gobernación, se centró en fortalecer la cooperación diplomática y mantener el diálogo institucional.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de México ante la Santa Sede, Alberto Barranco Chavarría, con el objetivo de dar seguimiento a la agenda bilateral entre México y el Vaticano.

El encuentro se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación (Segob) y fue descrito como un diálogo respetuoso, constructivo y enfocado en fortalecer la cooperación diplomática.

A través de su cuenta en la red social X, la titular de la Segob informó sobre la reunión y subrayó la importancia de mantener una comunicación constante con la representación mexicana ante el Vaticano, como parte de la política exterior del país y del trabajo coordinado del Gobierno federal.

Rosa Icela Rodríguez destaca diálogo institucional con el Vaticano

Rosa Icela Rodríguez señaló que este tipo de encuentros permiten dar continuidad a los temas prioritarios de la relación México–Santa Sede, así como revisar avances y retos en una agenda que se ha consolidado en torno a valores compartidos.

Entre los temas clave de
Entre los temas clave de cooperación se encuentran justicia social, derechos humanos, desarrollo sostenible y promoción cultural.

La funcionaria destacó que el diálogo se mantiene siempre dentro de un marco institucional, de respeto mutuo y cooperación.

La relación bilateral con la Santa Sede ha sido históricamente relevante para México, especialmente en asuntos de carácter social, humanitario y cultural, por lo que la reunión con el embajador cobra relevancia en el contexto actual.

Agenda bilateral México–Santa Sede: temas clave de cooperación

La Embajada de México ante la Santa Sede trabaja en una agenda amplia que va más allá de lo estrictamente religioso. Entre los principales temas que aborda se encuentran:

  • Justicia social y combate a la pobreza
  • Derechos humanos, con énfasis en migración y pueblos indígenas
  • Desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente
  • Promoción de la cultura mexicana
  • Coordinación de posturas en foros internacionales
“El encuentro en la Secretaría
“El encuentro en la Secretaría de Gobernación buscó fortalecer la cooperación diplomática y mantener el diálogo institucional. EFE/EPA/Vaticano/Cedida/ USO EDITORIAL SOLO/NO VENTAS

Asimismo, la embajada participa en iniciativas humanitarias y en debates globales, representando los intereses de México ante el Vaticano y fortaleciendo la presencia del país en espacios multilaterales.

Funciones estratégicas de la Embajada de México en el Vaticano

La representación diplomática mexicana ante la Santa Sede tiene como funciones principales fomentar el diálogo político, coordinar acciones en foros internacionales como la ONU y promover valores compartidos en temas sociales y culturales.

También brinda asistencia consular, realiza funciones notariales y mantiene un vínculo permanente con la comunidad mexicana en Italia, incluidos sacerdotes y religiosas.

¿Quién es Alberto Barranco Chavarría, embajador de México ante la Santa Sede?

Alberto Barranco Chavarría nació en la Ciudad de México el 5 de septiembre de 1949.

Alberto Barranco Chavarría es periodista,
Alberto Barranco Chavarría es periodista, académico y escritor, con amplia experiencia en medios impresos, radio y televisión.

Es periodista, académico y escritor. Presentó sus cartas credenciales al papa Francisco el 13 de diciembre de 2019 y cuenta con una amplia trayectoria en medios impresos, radio y televisión.

Ha sido profesor en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y en la UNAM, conductor y comentarista en diversos espacios informativos, así como editorialista en diarios de circulación nacional.

También es autor de numerosos libros de crónicas sobre la Ciudad de México, experiencia que respalda su labor como embajador de México ante la Santa Sede.

Temas Relacionados

Rosa Icela RodríguezVaticanoEmbajadaSanta SedeAlberto Barranco ChavarríaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Videos: así fue la explosión de una pipa de gas LP en la carretera México-Querétaro

Automovilistas documentaron en video la explosión de una pipa de gas LP en el kilómetro 80 de la carretera México-Querétaro

Videos: así fue la explosión

Las 5 verduras con más colágeno que ayudan a tener una piel radiante

Una dieta compuesta por alimentos de origen vegetal, especialmente aquellos con elevados niveles de vitamina C, puede contribuir a la síntesis de colágeno

Las 5 verduras con más

Embajador estadounidense en México celebra la captura de integrantes del Tren de Aragua en la CDMX

La postura oficial enfatiza que la captura tiene repercusiones para la seguridad de ambos países y consolida la cooperación en materia de combate al crimen organizado

Embajador estadounidense en México celebra

Mario Bezares y su esposa se estarían preparando para un nuevo reality tras triunfo en La Casa de los Famosos México

La pareja está en boca de todos ante los rumores de que competirán en el programa grabado en Brasil

Mario Bezares y su esposa

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 13 de enero: restablecen circulación en Calzada Ignacio Zaragoza

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran equipo táctico, drogas y

Aseguran equipo táctico, drogas y armamento del CJNG en Michoacán

Detienen al alcalde de Constancia del Rosario, Oaxaca, por el homicidio de un hombre

Sinaloa será la nueva base de un Sector Naval de la Marina: gobierno estatal donó 25 hectáreas para su construcción

Quién es “Max”, el colombiano ligado con el Cártel de Sinaloa que es requerido en EEUU

Marina detiene a seis presuntos integrantes de Los Chapitos con armamento y vehículos en Elota, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Mario Bezares y su esposa

Mario Bezares y su esposa se estarían preparando para un nuevo reality tras triunfo en La Casa de los Famosos México

Alexis Ayala reaparece desde una cama de hospital y con oxígeno: “Así quedé”

Ángela Aguilar compite contra su prima Majo Aguilar en Premios Lo Nuestro 2026 tras recibir cuatro nominaciones

Ante acusaciones de abuso por Julio Iglesias, reviven fuerte testimonio de Verónica Castro: “Me agarró la nalga”

Wendy Guevara descubre que tiene una enfermedad tras su más reciente operación

DEPORTES

Rubén Rodríguez regresa a la

Rubén Rodríguez regresa a la TV acompañado del “Ruso” Brailovsky: este es su nuevo canal

Marcelo Flores, excluido de Canadá por no cumplir con este trámite

Alexis Vega será operado: ¿Cuántas jornadas lo perderá Toluca para el Clausura 2026?

Este sería el motivo por el que Miguel Borja aún no puede jugar con Cruz Azul

Buffalo Bills vs Denver Broncos: cuándo y dónde ver el juego de la Ronda Divisional en México