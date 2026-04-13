México

Prodecon dará asesoría los sábados del mes de abril para presentar declaración anual

Personas que no puedan trasladarse pueden recibir acompañamiento fiscal desde casa, con sesiones vía internet o llamadas para guiar paso a paso el proceso de la Declaración Anual

Guardar
Fachada gris de las oficinas de Prodecon con un logo plateado y un letrero morado. Vegetación frondosa en primer plano y dos personas caminando cerca
Las jornadas de atención especial de PRODECON se llevan a cabo los sábados 11, 18 y 25 de abril, en un horario de 9:00 a 15:00 horas (Procuraduría de Defensa al Contribuyente) - Fuente:Google Maps

¿Tienes poco tiempo entre semana para cumplir con tus obligaciones fiscales? La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ofrece una alternativa para quienes necesitan presentar su Declaración Anual.

La institución pone a disposición de la ciudadanía asesoría gratuita y personalizada, orientada a facilitar que los contribuyentes cumplan correctamente con este trámite y eviten contratiempos.

Dicho esfuerzo busca apoyar tanto a quienes desconocen el proceso como a quienes requieren acompañamiento para garantizar la entrega adecuada de su declaración.

El servicio de la Prodecon incluye atención especializada para resolver dudas y guiar a los usuarios paso a paso en la presentación de la Declaración Anual 2025.

De este modo, cualquier persona interesada puede acceder a orientación fiscal sin costo y con la confianza de recibir información precisa para cumplir con sus responsabilidades ante la autoridad tributaria.

Fechas y horarios de atención presencial en abril

Durante el mes de abril, la Prodecon ha establecido jornadas de atención especial los sábados para quienes no pueden acudir entre semana a presentar su Declaración Anual 2025.

Las sesiones de asesoría se llevarán a cabo los días 11, 18 y 25 de abril, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Esta ampliación de horarios busca facilitar el cumplimiento fiscal a quienes disponen de tiempo únicamente los fines de semana.

Esta iniciativa permite que los contribuyentes aprovechen los sábados del mes para recibir orientación profesional sobre la elaboración y presentación de la Declaración Anual, sin necesidad de ausentarse de sus actividades laborales habituales.

Imagen IPDLTNUO2RECNLG7UV7J352LGQ

Ubicación de oficinas centrales y disponibilidad de delegaciones en la República Mexicana

Para quienes buscan atención presencial, la institución dispone de su oficina central ubicada en Insurgentes Sur 954, alcaldía Benito Juárez, CDMX. Además, los contribuyentes pueden acudir a cualquiera de las 30 oficinas delegacionales distribuidas en el interior de la República Mexicana.

Esta red de oficinas permite que personas de distintos estados accedan a los servicios de asesoría para la Declaración Anual 2025 sin importar su ubicación geográfica.

La institución facilita la localización de la oficina más cercana a través de un enlace específico, lo que optimiza el tiempo de los usuarios y garantiza un acceso ágil a la atención que requieren.

Alternativa de atención remota para la Declaración Anual

Además de la atención presencial, se ofrece la posibilidad de recibir asesoría de manera remota para quienes así lo prefieran. Esta opción permite que los contribuyentes obtengan orientación personalizada sobre la Declaración Anual 2025 sin necesidad de desplazarse a una oficina física.

A través de la atención remota, las personas pueden resolver sus dudas y recibir acompañamiento en el proceso de declaración desde cualquier lugar, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de forma accesible y eficiente.

Temas Relacionados

Declaración AnualSATProdeconMexico-serviciosMexico-noticiasNewsroom MX

Más Noticias

¡Veljko Paunovic regresa a México! , revelan cuál será la sede para el partido amistoso entre México y Serbia

Toluca será la sede del último juego que tendrá el tricolor previo al comienzo del Mundial 2026

¡Veljko Paunovic regresa a México! , revelan cuál será la sede para el partido amistoso entre México y Serbia

“Te mereces lo mejor”: el mensaje de Anahí que intensifica los rumores en la separación de Marichelo y Jorge D’Alessio

En medio de versiones no confirmadas sobre una supuesta infidelidad, la actriz eliminó de sus redes sociales todas las fotografías que tenía junto a su esposo

“Te mereces lo mejor”: el mensaje de Anahí que intensifica los rumores en la separación de Marichelo y Jorge D’Alessio

Secuestran al padre de Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco en Guerrero: habría sido interceptado por sujetos armados

Juan Vega Arredondo se desempeña como director del Hospital General Adolfo Prieto del IMSS-Bienestar

Secuestran al padre de Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco en Guerrero: habría sido interceptado por sujetos armados

Juez mexicano ordena pago histórico tras accidente aéreo en Cuba con 112 víctimas

Un tribunal determinó que el Boeing 737 de Aerolíneas Damojh nunca debió haber volado; la aerolínea deberá pagar millones en indemnizaciones

Juez mexicano ordena pago histórico tras accidente aéreo en Cuba con 112 víctimas

Cúal es el condimento vegetal que puede perjudicar tu hígado, estómago y presión arterial, pero pocos saben

Aunque muchos lo incorporan diariamente por sus reconocidas propiedades antioxidantes y antimicrobianas, la ingesta excesiva representa un riesgo para la salud

Cúal es el condimento vegetal que puede perjudicar tu hígado, estómago y presión arterial, pero pocos saben
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secuestran al padre de Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco en Guerrero: habría sido interceptado por sujetos armados

Secuestran al padre de Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco en Guerrero: habría sido interceptado por sujetos armados

EN VIVO | Seguridad, narco y crimen en México hoy 13 de abril: muere Henry, niño de Valle de Chalco herido en incendio de tienda 3B tras caída de “El Mencho”

Falleció Henry, niño quemado en tienda de Valle de Chalco tras disturbios por muerte de “El Mencho”

Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

ENTRETENIMIENTO

“Te mereces lo mejor”: el mensaje de Anahí que intensifica los rumores en la separación de Marichelo y Jorge D’Alessio

“Te mereces lo mejor”: el mensaje de Anahí que intensifica los rumores en la separación de Marichelo y Jorge D’Alessio

El batido verde para mejorar la circulación y aliviar piernas hinchadas tras largas horas sentado

Covenant regresa a México: fechas, boletos y todo sobre el ‘Nexus Polaris Tour’ en CDMX y Monterrey

Christian Nodal revela que Ángela Aguilar sufrió por entregarle su amor, pero asegura: “Estoy con ella hasta la muerte”

Christian Nodal reveló que la violencia en Zacatecas fue la razón por la que se pospuso su boda con Ángela Aguilar

DEPORTES

¡Veljko Paunovic regresa a México! , revelan cuál será la sede para el partido amistoso entre México y Serbia

¡Veljko Paunovic regresa a México! , revelan cuál será la sede para el partido amistoso entre México y Serbia

La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final

Revelan que Obed Vargas fue bloqueado por Seattle Sounders para jugar con la Selección Mexicana

Filtran el insulto que Sergio Bueno lanzó a Katia Itzel García tras expulsarlo en el Pumas vs Mazatlán

Pagos de la Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su depósito de la semana del 13 al 16 de abril