Prodecon dará asesoría los sábados del mes de abril para presentar declaración anual

Las jornadas de atención especial de PRODECON se llevan a cabo los sábados 11, 18 y 25 de abril, en un horario de 9:00 a 15:00 horas (Procuraduría de Defensa al Contribuyente) - Fuente:Google Maps

¿Tienes poco tiempo entre semana para cumplir con tus obligaciones fiscales? La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ofrece una alternativa para quienes necesitan presentar su Declaración Anual.

La institución pone a disposición de la ciudadanía asesoría gratuita y personalizada, orientada a facilitar que los contribuyentes cumplan correctamente con este trámite y eviten contratiempos.

Dicho esfuerzo busca apoyar tanto a quienes desconocen el proceso como a quienes requieren acompañamiento para garantizar la entrega adecuada de su declaración.

El servicio de la Prodecon incluye atención especializada para resolver dudas y guiar a los usuarios paso a paso en la presentación de la Declaración Anual 2025.

De este modo, cualquier persona interesada puede acceder a orientación fiscal sin costo y con la confianza de recibir información precisa para cumplir con sus responsabilidades ante la autoridad tributaria.

Fechas y horarios de atención presencial en abril

Durante el mes de abril, la Prodecon ha establecido jornadas de atención especial los sábados para quienes no pueden acudir entre semana a presentar su Declaración Anual 2025.

Las sesiones de asesoría se llevarán a cabo los días 11, 18 y 25 de abril, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Esta ampliación de horarios busca facilitar el cumplimiento fiscal a quienes disponen de tiempo únicamente los fines de semana.

Esta iniciativa permite que los contribuyentes aprovechen los sábados del mes para recibir orientación profesional sobre la elaboración y presentación de la Declaración Anual, sin necesidad de ausentarse de sus actividades laborales habituales.

Ubicación de oficinas centrales y disponibilidad de delegaciones en la República Mexicana

Para quienes buscan atención presencial, la institución dispone de su oficina central ubicada en Insurgentes Sur 954, alcaldía Benito Juárez, CDMX. Además, los contribuyentes pueden acudir a cualquiera de las 30 oficinas delegacionales distribuidas en el interior de la República Mexicana.

Esta red de oficinas permite que personas de distintos estados accedan a los servicios de asesoría para la Declaración Anual 2025 sin importar su ubicación geográfica.

La institución facilita la localización de la oficina más cercana a través de un enlace específico, lo que optimiza el tiempo de los usuarios y garantiza un acceso ágil a la atención que requieren.

Alternativa de atención remota para la Declaración Anual

Además de la atención presencial, se ofrece la posibilidad de recibir asesoría de manera remota para quienes así lo prefieran. Esta opción permite que los contribuyentes obtengan orientación personalizada sobre la Declaración Anual 2025 sin necesidad de desplazarse a una oficina física.

A través de la atención remota, las personas pueden resolver sus dudas y recibir acompañamiento en el proceso de declaración desde cualquier lugar, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de forma accesible y eficiente.