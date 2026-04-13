Pensión Bienestar 2026: cómo integrarse al programa de manera automática sin hacer registro

La iniciativa está disponible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana y va dirigida a hombres y mujeres de 65 años en adelante.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa social impulsado por el gobierno de México desde el mandato de Andrés Manuel López Obrador que tiene como objetivo beneficiar a la población adulta del país más vulnerable a través de un apoyo económico que se entrega de forma bimestral.

La iniciativa está disponible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana y va dirigida a hombres y mujeres de 65 años en adelante. Este año, cada beneficiario recibe de forma directa y sin intermediarios una pensión de 6,400 pesos mediante la tarjeta del Banco Bienestar.

Cabe señalar que este respaldo se encuentra establecido como un derecho en la Constitución, lo que significa que corresponde al Estado mexicano asegurar su cumplimiento, sin importar quién ocupe el gobierno en ese momento.

Foto: X/@ClaraBrugadaM.

¿Cómo integrarse a la Pensión del Bienestar de manera automática?

La única forma de incorporarse a la Pensión del Bienestar de manera automática es siendo derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar y haber cumplido 65 años.

Al tener esta edad, las participantes comenzarán a pertenecer de forma inmediata la Pensión del Bienestar. Sin embargo, para cualquier duda o aclaración, la recomendación es consultar los canales oficiales, que incluyen las redes sociales verificadas de la Secretaría de Bienestar y de Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar va dirigida a adultas mayores de 60 a 64 años de edad y entrega este año un respaldo monetario de forma bimestral de 3 mil 100 pesos.

¿Cómo registrarse a las Pensiones del Bienestar por primera vez?

Tomando en cuenta periodos de registros anteriores, es importante que los aspirantes tengan a la mano los siguientes documentos para que puedan realizar su inscripción de manera exitosa.

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad). Clave Única de Registro de Población (CURP) de impresión reciente. Acta de nacimiento legible. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial). Teléfono de contacto (celular y de casa).

Los interesados podrán realizar su postulación en cualquier módulo del Bienestar, podrán ubicar el más cercano a través de la página https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/. Al lugar deberán llevar los documentos mencionados para continuar el registro.

La mandataria federal precisó qué personas pueden acceder a este programa social, dado que la edad para solicitarlo disminuirá. Crédito: Tiktok/@claudiasheinbaum.

Impacto social del programa

En 2025, la Pensión Mujeres Bienestar benefició a 3 millones de mexicanas y se espera que este año la cifra supere los 3,4 millones. Por su parte, la Pensión de las Personas Adultas Mayores ha sido clave para reducir desigualdades históricas y mejorar la calidad de vida de quienes han impulsado el desarrollo de México.

Actualmente, más de 13,4 millones de personas reciben estos apoyos. Las proyecciones indican que para 2026 el programa podría alcanzar a más de 14 millones de beneficiarios, consolidándose como una de las estrategias sociales más amplias del país.