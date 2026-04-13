‘La Barbie de Tepito’ anuncia que busca reabrir las ‘Dolls Drinks’ a 3 años del brutal asesinato de su familia (Fotos. Instagram/@barbie_shezit_oficial_/ Secretaría de Seguridad Ciudadana)

La influencer Amairany Shezit, conocida como La Barbie de Tepito, anuncia que el regreso de las Dolls Drinks sigue en pie, a tres años del asesinato de su familia y el cierre del famoso negocio de micheladas en el barrio de Tepito.

En entrevista exclusiva para el programa El Chisme TV, Shezit confirma que aunque el proyecto está detenido, busca retomar la venta de micheladas en el futuro.

El cierre de Dolls Drinks se da después del asesinato de Diana Odeli Rodríguez y Adrián Mendoza, dueños originales del establecimiento y familiares directos de Shezit, en un ataque ocurrido la noche del 31 de mayo del 2023 en la colonia Aragón Inguarán, alcaldía Gustavo A. Madero.

Según la información difundida entonces, dos personas en motocicleta disparan contra la pareja mientras circulan en una camioneta de lujo cerca del Metro Talismán. Tras la noticia, el negocio anuncia su cierre definitivo días después, generando reacciones de seguidores y clientes frecuentes.

El cierre de las micheladas se dio después del asesinato de Diana Odeli Rodríguez y Adrián Mendoza, dueños originales del establecimiento en un ataque armado por presunto ‘cobro de piso’ (@barbie_shezit_oficial_41)

La Barbie de Tepito celebra cumpleaños y habla de su futuro

Durante la entrevista al programa El Chisme TV del conductor Rodrigo Fragoso, Shezit comparte detalles de su vida actual y de sus planes. Afirma: “Estoy super contenta porque en esta nueva etapa de mi vida he aprendido muchas cosas y me siento super bien, ¿no? Ya, porque ya soy soltera”. Al preguntarle sobre el futuro de las micheladas, responde: “Está en un poco alto, pero de que se va a hacer, se va a hacer”.

La celebración de cumpleaños de Shezit reúne a varias agrupaciones musicales y personalidades del medio del espectáculo, entre quienes destacan artistas como Santa Fe Klan, Los Ángeles Azules y Calibre 50, además de figuras como Paola Rojas y Adrián Marceli. El evento revive el ambiente de las fiestas organizadas antes del cierre de las Dolls Drinks, que era punto de encuentro para músicos, influencers y vecinos del barrio.

El asesinato de Diana Odeli y Adrián Mendoza, caso sin esclarecer

El ataque contra los dueños de Dolls Drinks ocurre la noche del 31 de mayo del 2023. Diana Odeli Rodríguez, identificada como sobrina de “Pancho Cayagua”, fundador de la Unión Tepito, y Adrián Mendoza, conocido como “El Pecas”, reciben disparos directos mientras viajan en una camioneta. El móvil es presunta extorsión por derecho de piso, aunque las autoridades no confirman responsables ni detenciones hasta la fecha.

La noticia del cierre definitivo del establecimiento se hace pública en los primeros días de junio del 2023, provocando que la comunidad en redes sociales exprese apoyo a la familia y lamente la violencia en la zona. El caso de Dolls Drinks se suma a una serie de ataques que afectan negocios populares en Tepito y la alcaldía Gustavo A. Madero.

Diana Odeli Rodríguez y Adrián Mendoza, los dueños de "Dolls Drinks" fueron asesinados en la alcaldía Gustavo A. Madero, mientras circulaban a bordo de su camioneta (Foto: Infobae México / Jovani Perez)

Dolls Drinks, punto de reunión de famosos y vecinos

Durante su operación, Dolls Drinks se convierte en un referente de la vida nocturna y el comercio local en la Ciudad de México. Cada fin de semana, el establecimiento recibe a miles de personas, incluidas celebridades y creadores de contenido. La demanda de sus licuachelas y micheladas posiciona al negocio entre los más conocidos de la zona.

El cierre del local representa para Shezit una etapa de duelo y reflexión. En palabras para El Chisme TV, explica que la pérdida de sus tíos determina su decisión de no reabrir el negocio por ahora. Sin embargo, sostiene que planea retomar el proyecto en el futuro, aunque sin fecha definida.

A pesar de la tragedia y del cierre del negocio, Shezit continúa su actividad como influencer y mantiene comunicación con su comunidad de seguidores a través de redes sociales y eventos públicos. En la entrevista, al ser cuestionada sobre OnlyFans, responde: “Ay, de pronto sí, ¿no?, bebé”. El programa reporta que la celebración es una muestra de la resiliencia y la popularidad de la Barbie de Tepito entre grupos y figuras del espectáculo.