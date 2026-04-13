Boda presidencial: María Calderón Zavala, hija de Felipe y Margarita, se casa a fin de año, ¿quién es su prometido? (Foto. Inofbae México/ Jovani Pérez)

La boda de María Calderón Zavala, hija mayor del ex presidente Felipe Calderón y de Margarita Zavala, está prevista para finales de este año en Estados Unidos, tras concluir un ciclo académico en el extranjero.

La noticia fue confirmada por Luis Felipe Calderón Zavala en entrevista con La Saga, el programa conducido por Adela Micha, donde destacó que su hermana se mantiene alejada de los reflectores y no ha dado detalles sobre su prometido ni sobre el enlace religioso.

A diferencia de su hermano, quien es una voz constante en redes sociales y medios, María Calderón Zavala ha optado por una vida pública discreta y sin presencia activa en plataformas digitales.

El anuncio de la boda marca un cambio en su vida personal, ya que en 2026 cumple 29 años y ha terminado una maestría en negocios en Estados Unidos, según la información difundida por La Saga.

Lo que se sabe sobre la boda de María Calderón Zavala: puntos clave

1. Identidad del prometido sigue en reserva Hasta abril de 2026, la identidad del prometido de María Calderón Zavala no ha sido revelada públicamente. Pese a la confirmación del compromiso, ni la familia ni la propia María han dado detalles sobre quién es la persona con la que se casará a finales de este año.

Lo que se sabe sobre la boda de María Calderón Zavala: puntos clave (Foto: Gob)

2. Confirmación a través de su hermano La noticia del próximo matrimonio fue dada a conocer por Luis Felipe Calderón Zavala, hermano menor de María, durante una entrevista con la periodista Adela Micha en su programa La Saga. En esa conversación, Luis Felipe confirmó que la boda está prevista para finales de 2026 y subrayó que su hermana está “muy feliz” en Estados Unidos.

3. Prometido bajo estricta privacidad A pesar de la insistencia mediática, Luis Felipe Calderón se limitó a decir que María está en una buena etapa personal, pero evitó dar detalles sobre la identidad, ocupación o nacionalidad de su futuro esposo. La familia ha optado por mantener el tema en absoluta discreción, en línea con el estilo de vida de María.

4. Perfil reservado de María Calderón Zavala A diferencia de su hermano, que mantiene presencia constante en redes sociales y medios de comunicación, María Calderón Zavala ha preferido la privacidad y el bajo perfil. Desde la conclusión del sexenio de su padre, Felipe Calderón, y su mudanza a Estados Unidos, María ha enfocado su vida profesional en proyectos comunitarios y la gestión administrativa, lejos de los reflectores políticos y mediáticos.

5. Residencia y trayectoria académica Actualmente, María Calderón Zavala reside en Dallas, Texas, donde se desempeña como administradora y estratega en proyectos comunitarios. Es egresada de la Southern Methodist University, donde estudió Teatro y Negocios, lo que la ha llevado a consolidar una carrera en áreas sociales y culturales, más allá de la política.

6. Fecha prevista para el enlace El matrimonio se celebrará a finales de 2026, aunque la familia no ha compartido una fecha precisa ni información sobre el lugar o los invitados. Se espera que el evento se realice en Estados Unidos, siguiendo la línea de privacidad y bajo perfil que ha caracterizado la vida de María en los últimos años.

María Calderón Zavala combina arte, administración y sostenibilidad (Foto: Instaram/ Margarita Zavala)

María Calderón Zavala combina arte, administración y sostenibilidad

Desde la conclusión del sexenio de Felipe Calderón en 2012, María Calderón Zavala se mudó a Estados Unidos para estudiar Teatro y Administración Artística en la Southern Methodist University en Dallas, Texas.

Esta formación le permitió un enfoque dual entre sensibilidad artística y estructura administrativa. Además de su licenciatura, ha trabajado como administradora, gestora y estratega de proyectos comunitarios.

La trayectoria de María incluye también su desempeño como artista e instructora, lo que refuerza su capacidad para moverse tanto en estructuras institucionales como en el campo creativo. Actualmente, trabaja en EarthX, una organización internacional con sede en Dallas enfocada en sostenibilidad ambiental, donde funge como asistente del CEO.

Tras concluir su maestría en mayo de 2025, ahora cursa una segunda especialización, manteniendo un perfil profesional más orientado al impacto práctico que a la visibilidad mediática.

Una vida alejada de los reflectores y sin detalles sobre el prometido

El hermetismo sobre la vida privada de María Calderón Zavala contrasta con otras figuras públicas que suelen compartir detalles de sus relaciones y eventos familiares.

Hasta ahora, no se conoce la identidad de su novio ni pormenores sobre el enlace, ya que la propia María evita la exposición pública. El anuncio del matrimonio fue realizado por Luis Felipe Calderón Zavala sin que se hayan revelado más datos.

Una vida alejada de los reflectores y sin detalles sobre el prometido Foto: Cuartoscuro

En la entrevista, Luis Felipe Calderón Zavala recordó episodios familiares durante el sexenio de su papá, entre 2006 y 2012, y cómo la vida en Los Pinos influyó en la dinámica de los hermanos. La boda de María coincide con una nueva etapa tras su formación académica y su trabajo actual en temas de sostenibilidad y cultura.