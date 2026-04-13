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Beca Rita Cetina 2026: cómo saber si ya recibiste el depósito de abril

El monto de la beca para secundaria es de mil 900 pesos por familia y se entrega cada dos meses

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El monto de la beca para secundaria es de mil 900 pesos por familia y se entrega cada dos meses.
El monto de la beca para secundaria es de mil 900 pesos por familia y se entrega cada dos meses.

Las familias que forman parte del padrón de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina buscan confirmar si ya recibieron el pago correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026. El depósito se realiza de forma escalonada entre el 1 y el 16 de abril en la tarjeta del Banco del Bienestar asignada a cada beneficiario.

El depósito para este periodo incluye un monto de mil 900 pesos para familias con estudiantes inscritos en secundaria. Por cada estudiante adicional en este nivel, se otorgan 700 pesos extra. El pago está dirigido a quienes ya formaban parte del programa en años anteriores y a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas.

La tarjeta para la Beca Rita Cetina tendrá saldo al momento de recogerla (X@Gob_Tlalne)
Las familias pueden consultar si ya recibieron el apoyo económico usando el Buscador de Estatus en línea, la app Banco del Bienestar, vía telefónica o en cajeros automáticos. (X@Gob_Tlalne)

Formas de consultar si ya recibiste el pago

Para corroborar la llegada del apoyo económico, las familias pueden recurrir a diversos métodos digitales y presenciales. La opción más utilizada es consultar el Buscador de Estatus en el sitio oficial becaritacetina.gob.mx, donde se ingresa la CURP del estudiante y la cuenta Llave MX para revisar el estatus del pago.

Además, la App Banco del Bienestar permite revisar el saldo desde el celular. Basta con iniciar sesión para visualizar en pantalla si el depósito ya se reflejó. Otra alternativa es marcar al número 800 902 0000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta para obtener información sobre el depósito.

Las familias también tienen la opción de acudir directamente a los cajeros automáticos del Banco del Bienestar. Ahí pueden retirar el dinero o consultar el saldo de la tarjeta destinada al programa. El calendario de depósitos se organiza generalmente por la letra inicial del apellido del beneficiario, por lo que la fecha exacta puede variar entre el 1 y el 16 de abril.

El pago de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026 se deposita entre el 1 y el 16 de abril en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiario.
El pago de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026 se deposita entre el 1 y el 16 de abril en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiario.

Motivos por los que el depósito puede retrasarse

En caso de que el pago no aparezca en la cuenta, existen varios motivos posibles. Es probable que la fecha asignada para el depósito todavía no llegue, que el pago esté en proceso o que se haya presentado algún problema durante el registro de los datos. Las autoridades recomiendan esperar algunos días y verificar de nuevo el saldo, ya sea por los medios digitales mencionados o en los módulos del Banco del Bienestar.

La Beca Rita Cetina se mantiene como uno de los principales programas del gobierno federal para garantizar la permanencia escolar en niñas, niños y adolescentes de todo el país. El apoyo económico busca reducir la deserción escolar y ofrecer herramientas a las familias de bajos recursos para que sus hijas e hijos continúen con sus estudios.

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