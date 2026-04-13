Pagos de la Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su depósito de la semana del 13 al 16 de abril

Desde el miércoles 1 de abril ha comenzado la entrega del segundo periodo de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre marzo-abril.

Desde el miércoles 1 de abril ha comenzado la entrega del segundo periodo de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre marzo-abril.

Esta iniciativa está destinada a estudiantes de escuelas públicas de nivel básico en el país, con un énfasis inicial en quienes cursan la secundaria. A cada beneficiario se le asigna un apoyo económico bimestral de 1.900 pesos.

La organización de los pagos busca evitar aglomeraciones y hacer más sencillo el proceso para las familias beneficiadas.

La Beca Rita Cetina abrirá un periodo de registros en febrero de 2026 para alumnos de primaria que estudien en alguna escuela pública (Gobierno de México)

¿Qué beneficiarios cobran la Beca Rita Cetina del 13 al 16 de abril?

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que recibirán el pago de la Beca Rita Cetina serán aquellos cuyo primer apellido inicie con las letras N, Ñ, O, P, Q, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Calendario de pagos

Miércoles 1 de abril | Letras A,B

Lunes 6 de abril | Letras C

Martes 7 de abril | Letras D, E, F

Miércoles 8 de abril | Letra G

Jueves 9 de abril | Letras H, I, J, K, L

Viernes 10 de abril | Letra M

Lunes 13 de abril | Letras N, Ñ, O, P, Q

Martes 15 de abril | Letra S

Jueves 16 de abril | Letras T, U, V, W, X, Y, Z

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago del programa?

Consultar el saldo desde los cajeros automáticos del Banco Bienestar permite confirmar si el pago de abril de la Beca Rita Cetina ya fue depositado. Otra alternativa consiste en descargar la aplicación del Banco Bienestar y revisar el saldo de la cuenta asociada.

El Buscador de Estatus, accesible en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/, brinda la opción de verificar el saldo ingresando la CURP. Asimismo, la línea 800 900 2000 proporciona información sobre el pago al introducir los 16 dígitos de la tarjeta.

Finalmente, para resolver dudas o aclaraciones, los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular del organismo, son la fuente recomendada. El teléfono 55 1162 0300 atiende de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

Los registros a la Beca Rita Cetina terminarán el próximo 19 de marzo (Gobierno de México)

Impacto social de la Beca Rita Cetina

La meta para este año es alcanzar a más de 12 millones de estudiantes de primarias públicas, lo que permitirá que la Beca Universal Rita Cetina beneficie a más de 20 millones de personas en total.

A comienzos de 2026, más de 8.4 millones de alumnos de primaria ya reciben este apoyo, junto a más de 5.5 millones de estudiantes de secundaria que también integran el programa.