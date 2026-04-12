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Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios cobran su pago este lunes 13 de abril

Los pagos del programa se llevarán a cabo de manera escalonada del lunes 13 al viernes 24 de abril

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La Beca Benito Juárez está destinada a estudiantes de nivel media superior inscritos en alguna preparatoria pública de México.
La Beca Benito Juárez está destinada a estudiantes de nivel media superior inscritos en alguna preparatoria pública de México.

La Beca Benito Juárez está destinada a estudiantes de nivel media superior inscritos en alguna preparatoria pública de México. El programa otorga a cada beneficiario un apoyo económico de 1,900 pesos cada dos meses durante los 10 meses que comprende el ciclo escolar, ya que julio y agosto quedan excluidos por tratarse de vacaciones.

El propósito de esta iniciativa es disminuir la deserción escolar y ofrecer un recurso monetario que permita a los estudiantes continuar y concluir sus estudios satisfactoriamente.

Inició la entrega de tarjetas para el Bienestar para las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)
Inició la entrega de tarjetas para el Bienestar para las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)

¿Quién recibe el pago de la Beca Benito Juárez este lunes 13 de abril?

De acuerdo con el calendario oficial, los primeros beneficiarios que reciben el pago de la Beca Benito Juárez este lunes 13 de abril serán aquellos cuya primera letra de su CURP inicie con A y B.

Cabe señalar que los pagos del programa (bimestre marzo-abril) se llevarán a cabo de manera escalonada del lunes 13 al viernes 24 de abril.

  • Lunes 13 de abril: A, B
  • Martes 14 de abril: C
  • Miércoles 15 de abril: D, E, F
  • Jueves 16 de abril: G
  • Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L
  • Lunes 20 de abril: M
  • Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 22 de abril: R
  • Jueves 23 de abril: S
  • Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z
Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)
Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)

Pagos dobles de la beca

El periodo anterior no se realizó el depósito a los alumnos porque los datos aún se encontraban en proceso de validación. Por esta razón, en el bimestre actual se les entregará un pago doble.

Además, cabe recordar que el retiro del depósito podrá realizarse de manera directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Bienestar.

¿Cómo saber si ya me llegó el depósito de la beca?

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de abril de la Benito Juárez, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

  1. Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.
  2. Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.
  3. App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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