Alito Moreno reconoce presencia de la COPPPAL las elecciones presidenciales en Perú

Alejandro Moreno destaca la importancia de la COPPPAL como observador internacional en las elecciones generales de Perú. Crédito: Cuartoscuro

Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, destacó este 12 de abril el papel de observación internacional que realiza la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) durante las elecciones generales en Perú, al considerar que la presencia de este organismo fortalece la democracia en América Latina.

“Es muy importante la presencia de la COPPPAL. El que hoy vayas, mi querido Rafael, como jefe de misión, con un grupo profesional, con todos los países hermanos de América Latina, del Caribe, de Europa, le da fuerza”, expresó Moreno en un video difundido en sus redes sociales.

El dirigente sostuvo que la misión encabezada por Rafael Santos Badía ha sostenido encuentros con organismos electorales, representantes de la OEA y la Unión Europea, lo que, según sus palabras, refuerza la legitimidad y la transparencia del proceso electoral en Perú.

Organismos como la OEA y la Unión Europea mantienen encuentros con la delegación de observadores durante la jornada electoral en Perú, destacó Moreno. Crédito: X @PRI_Nacional

En su mensaje en la tarde del 12 de abril, Moreno informó que, durante el curso de la jornada, la votación alcanzaba en ese momento entre 25% y 28% de participación. Aseguró que la función esencial de los observadores es elaborar un informe claro sobre el desarrollo de la elección y subraya que la decisión final corresponde a los ciudadanos peruanos: “Quienes van a decidir son los peruanos. Ellos van a decidir de manera libre, de manera democrática”.

El presidente del PRI reconoció el trabajo profesional de Santos Badía “como jefe de misión profesional serio”, al igual que al equipo internacional que lo acompaña, e incluyó un saludo al embajador Fausto Liz y a las delegaciones académicas y especialistas que colaboran en la formación política:

“La pedagogía, la formación académica, la formación política es muy importante para tener buenos políticos, pero para tener mejores ciudadanos. Y eso viene desde las aulas, desde la formación, desde la capacitación”, afirmó Alito Moreno durante la llamada con Rafael Santos.

En el tuit donde agregó el video, el presidente del PRI dijo: “Me dio mucho gusto saludar al Jefe de la Misión Internacional de la COPPPAL, Rafael Santos Badía, en el marco de las Elecciones Generales en Perú. La COPPPAL está haciendo un trabajo serio y profesional. Observa, acompaña y fortalece los procesos democráticos en la región, con rigor y compromiso. América Latina necesita instituciones firmes que respalden la voluntad ciudadana. La COPPPAL está presente, atenta y a la altura de los retos de la actualidad”.

Elección presidencial en Perú tiene más de 35 candidatos

Las elecciones presidenciales en Perú incluyen 35 candidatos y un padrón de más de 27,3 millones de votantes habilitados. (AFP)

Perú enfrenta este 12 de abril una de las elecciones presidenciales más fragmentadas de su historia, con 35 candidatos en la boleta y más de 27.3 millones de ciudadanos habilitados para votar por un nuevo presidente, un Congreso bicameral y representantes para el Parlamento Andino, en un contexto marcado por la crisis de confianza y el repunte de la inseguridad.

El proceso electoral actual introduce cambios estructurales inéditos: por primera vez en más de tres décadas, la ciudadanía elige de forma simultánea 130 diputados, 60 senadores y cinco parlamentarios andinos.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informa que la boleta de votación de este año mide más de 40 centímetros de largo, con cinco columnas que agrupan las distintas categorías en disputa.