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¿Viajar en avión será más caro este año? Precio de la turbosina en México se dispara por conflicto en Medio Oriente

El aumento en los costos operativos de las aerolíneas llega en un momento de alta demanda de viajes, lo cual afectaría a los usuarios directamente los siguientes meses

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Foto: Imagen ilustrativa generada con IA
Foto: Imagen ilustrativa generada con IA

El costo de viajar en avión en México podría aumentar en 2026 debido a un factor clave: el incremento en el precio de la turbosina, el combustible que utilizan las aeronaves. Analistas advierten que este encarecimiento ya comenzó a reflejarse en los boletos de avión y podría impactar directamente en el bolsillo de los viajeros.

El alza está vinculada a la volatilidad en los mercados energéticos internacionales, especialmente por el conflicto en Medio Oriente, que ha presionado los precios del petróleo a nivel global. Este contexto ha encendido alertas tanto en la industria aérea como en el sector turístico.

Precio de la turbosina sube más de 30%

De acuerdo con datos del Inegi, el precio de la turbosina en México registró un aumento de 32.1% durante marzo de 2026, el mayor incremento desde noviembre de 2022.

Este repunte está directamente relacionado con el conflicto en Medio Oriente, que ha elevado los precios internacionales del petróleo y encarecido los costos de importación de combustibles.

Especialistas señalan que la turbosina es especialmente sensible a las tensiones geopolíticas, ya que su precio depende del mercado global de energéticos.

¿Por qué afecta tanto a los boletos de avión?

El impacto es inmediato porque el combustible representa una parte fundamental de la operación aérea. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la turbosina puede representar hasta un tercio de los costos totales de las aerolíneas.

Esto significa que cuando sube su precio, las aerolíneas tienen pocas opciones:

  • Absorber el costo (lo que reduce sus ganancias)
  • O trasladarlo a los pasajeros mediante boletos más caros

En la práctica, lo más común es que ocurra lo segundo.

El impacto ya comenzó a sentirse. Durante marzo, los boletos de avión en México aumentaron 10.7%, coincidiendo con el inicio de la temporada de Semana Santa.

Además, el transporte aéreo registró incrementos aún mayores en algunos indicadores, reflejando una presión inflacionaria directa sobre el sector.

Expertos advierten que, si el conflicto internacional continúa, los precios podrían seguir al alza en los próximos meses, especialmente rumbo al verano.

Turismo y viajes, los más afectados

El aumento en la turbosina no solo encarece los vuelos comerciales, también ha provocado:

  • Cancelación de vuelos chárter
  • Ajustes en rutas aéreas
  • Menor demanda turística

Incluso se prevé que el encarecimiento de los boletos pueda influir en las decisiones de viaje, obligando a muchos turistas a posponer o cancelar vacaciones.

Analistas del sector coinciden en que mientras persista el conflicto en Medio Oriente, los precios del petróleo seguirán elevados

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