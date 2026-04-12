México

Solo 68 trenes del Metro están en condiciones óptimas; el sindicato alerta: “El resto acumula millones de kilómetros sin mantenimiento”

El 70% de los trenes no ha recibido servicio general y 84 están detenidos por falta de refacciones

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Qué ha pasado en la Línea 3 del Metro CDMX y su remodelación (X/ @MetroCDMX)
(X/ @MetroCDMX)

Detrás de los retrasos, fallas y saturación que padecen a diario los millones de usuarios del Metro de la Ciudad de México hay números que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) decidió hacer públicos —y que resultan contundentes.

De un total de 391 trenes que conforman la flota del Sistema de Transporte Colectivo:

  • 70% no ha recibido mantenimiento general, pese a acumular más de 2 millones de kilómetros recorridos, cuando el límite recomendado para su servicio es de 750,000 kilómetros
  • 30% recibe mantenimiento parcial o incompleto
  • 84 trenes están detenidos en talleres por falta de refacciones
  • Solo 68 trenes se encuentran en buenas condiciones, y únicamente circulan en las Líneas 1 y 12
Estos son los nuevos mecanismos instalados en la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)
(X/ @MetroCDMX)

El paro escalonado que puso en jaque a la ciudad

El viernes pasado el sindicato inició un paro escalonado como medida de presión ante la falta de acuerdos con el gobierno capitalino sobre mejoras laborales y condiciones de mantenimiento. La medida generó caos en la red y el SNTSTC advirtió que continuarán las protestas hasta obtener una respuesta concreta.

Al respecto, la dirección del Metro informó que las negociaciones “van avanzadas” y que la Secretaría de Administración y Finanzas ya valora una propuesta, aunque aún se espera una respuesta formal. El sindicato, por su parte, solicitó a los usuarios “comprensión y apoyo solidario para enfrentar esta difícil situación”.

¿Qué exige el sindicato?

A través de un comunicado, el SNTSTC detalló sus demandas al Gobierno de la Ciudad de México:

  • Mantenimiento integral y permanente a trenes, vías e instalaciones fijas
  • Atención inmediata a fallas estructurales y operativas de la red
  • Que los recursos destinados al Metro se ejerzan exclusivamente para ese fin
  • No a obras de embellecimiento superficial de estaciones en lugar de mantenimiento real
  • No a la reducción de carriles en la Calzada de Tlalpan
  • No a la calzada elevada paralela a la Línea 2, por representar un riesgo para las instalaciones
Foto: Cortesía/Metro CDMX.
Las negociaciones con el gobierno local siguen sin acuerdo definitivo, mientras persiste el llamado a la población para mostrar apoyo ante una crisis que involucra tanto la seguridad operativa como las demandas laborales. Foto: Cortesía/Metro CDMX.

Infraestructura con más de 50 años sin renovación

El panorama se agrava más allá de los trenes. El sindicato señaló que los equipos de Instalaciones Fijas llevan más de 50 años en operación, son obsoletos y no reciben mantenimiento adecuado por falta de presupuesto. Asimismo, advirtió que las vías por donde circulan los trenes se encuentran en pésimas condiciones.

“Las constantes fallas, retrasos y condiciones deficientes evidencian el completo abandono de este medio de transporte, lo cual pone en riesgo su seguridad, su tiempo y su calidad de vida”, señaló el SNTSTC en su comunicado.

El sindicato anunció que retomará las protestas y ausencias el lunes 13 de abril, por lo que se prevén nuevas afectaciones en el servicio al inicio de la semana.

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