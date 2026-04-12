México

Puebla de Zaragoza: el pronóstico del clima para este 12 de abril

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

A causa del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y checar el pronóstico del clima para este 12 de abril en Puebla de Zaragoza.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este domingo, se estima que en Puebla de Zaragoza habrá un 62% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 26 centígrados y una mínima de 12°. La nubosidad será del 35% y por la noche habrá una posibilidad del 63% de lluvias.

El pronóstico del estado del tiempo en Puebla de Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Puebla de Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Puebla

El clima en Puebla es principalmente templado con distintos grados de humedad, siendo el verano cuando más precipitaciones se presentan aunque la falta de ellas se explica debido a las altas montañas que impiden el paso a nubes cargadas del Golfo de México.

Por regiones, las sierras de Tehuacán, Nevada, Norte y el Citlaltépetl gozan la mayor parte del año de una temperatura templada; la Mixteca Poblana, la sierra Norte y la Sierra de Quimixtlán tienen un clima cálido; mientras que el valle de Tehuacán y los llanos de San Juan y San Andrés presentan uno seco o semiseco.

En Puebla la temperatura anual oscila entre los 11 y 27 grados. A los viajeros se les recomienda visitar este estado a mediados de febrero y hasta principios de mayo, cuando el clima es agradable.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las últimas décadas la temperatura máxima promedio anual en Puebla ha subido 2.2 grado al pasar de 27.9 grados en 1985 a 30.1 grados en 2020; en tanto, la mínima ha incrementado 1.9 grados, pasando de 13 grados (1985) a 14.9 grados (2020).

En Puebla la temperatura promedio anual ronda los 11 y 27 grados. (Cuartoscuro)
En Puebla la temperatura promedio anual ronda los 11 y 27 grados. (Cuartoscuro)

México reporta incremento en pérdidas de viviendas tras fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Puebla de ZaragozaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

América vs Cruz Azul EN VIVO: Águilas y cementeros se enfrentan en el Clásico Joven en su regreso al Estadio Ciudad de México

Sigue el minuto a minuto del América vs Cruz Azul de la jornada 14 del Clausura 2026 en el regreso del Coloso de Santa Úrsula a la Liga MX

América vs Cruz Azul EN VIVO: Águilas y cementeros se enfrentan en el Clásico Joven en su regreso al Estadio Ciudad de México

Director del video “Un vals” deslinda a Christian Nodal del supuesto parecido de la modelo con Ángela Aguilar y Cazzu

En medio de las críticas, surgen nuevas declaraciones sobre la elección de Dagna Kills como protagonista

Director del video “Un vals” deslinda a Christian Nodal del supuesto parecido de la modelo con Ángela Aguilar y Cazzu

“Por la felicidad del pueblo de México”: Claudia Sheinbaum condona más de 500 créditos Fovissste en Puebla

La presidenta entregó más de 200 viviendas en San José Chiapa

“Por la felicidad del pueblo de México”: Claudia Sheinbaum condona más de 500 créditos Fovissste en Puebla

Este es el setlist que Bruno Mars traerá a México con su Romantic Tour en el Estadio GNP Seguros

El cantante ya inició su gira mundial y estas son las canciones que interpretará en nuestro país

Este es el setlist que Bruno Mars traerá a México con su Romantic Tour en el Estadio GNP Seguros

Danna Paola y Belinda publican icónico video juntas y los fans teorizan colaboración sin Kenia Os

Las cantantes podrían lanzar pronto un tema musical en conjunto

Danna Paola y Belinda publican icónico video juntas y los fans teorizan colaboración sin Kenia Os
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina y personal de Pemex inhabilitan toma clandestina ubicada en Matías Tomero, Oaxaca

Marina y personal de Pemex inhabilitan toma clandestina ubicada en Matías Tomero, Oaxaca

Reportan detención de “El Mike”, operador de “Los Rusos” del Cártel de Sinaloa en Mexicali

Desmantelan a “Los Ingobernables”, banda dedicada al narcomenudeo y robo en Puebla

Colectivo de buscadores revelan que la cantidad de restos óseos encontrados en Rancho Izaguirre es mayor a la del año pasado

Una masacre cada día: documentan casi 3 mil matanzas en México en el último sexenio

ENTRETENIMIENTO

Director del video “Un vals” deslinda a Christian Nodal del supuesto parecido de la modelo con Ángela Aguilar y Cazzu

Director del video “Un vals” deslinda a Christian Nodal del supuesto parecido de la modelo con Ángela Aguilar y Cazzu

Este es el setlist que Bruno Mars traerá a México con su Romantic Tour en el Estadio GNP Seguros

Danna Paola y Belinda publican icónico video juntas y los fans teorizan colaboración sin Kenia Os

“Más perreo, menos odio”: así fue la noche de reguetón de Cachirula y LOOJAN en Coachella 2026

Emiliano Aguilar explota contra Christian Nodal tras el estreno de “Vals”, su más reciente sencillo

DEPORTES

América vs Cruz Azul EN VIVO: Águilas y cementeros se enfrentan en el Clásico Joven en su regreso al Estadio Ciudad de México

América vs Cruz Azul EN VIVO: Águilas y cementeros se enfrentan en el Clásico Joven en su regreso al Estadio Ciudad de México

Adrian Marcelo comparte nuevas imágenes de su entrevista con Matias Almeyda

Tigres vence de manera contundente a Chivas que venía de líder y apunta a la liguilla

Niegan libertad bajo fianza a Omar ‘N’, exgoleador de Chivas, tras el delito de abuso sexual

‘Hormiga’ González es comparado con Ronaldo Nazario por histórico de la Selección Mexicana