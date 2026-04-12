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“Por la felicidad del pueblo de México”: Claudia Sheinbaum condona más de 500 créditos Fovissste en Puebla

La presidenta entregó más de 200 viviendas en San José Chiapa

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La presidenta Claudia Sheinbaum entregó más de 200 viviendas y dio a conocer 577 condonaciones de crédito Fovissste en San José Chiapa, Puebla. (Foto: Presidencia)
La presidenta Claudia Sheinbaum entregó más de 200 viviendas y dio a conocer 577 condonaciones de crédito Fovissste en San José Chiapa, Puebla. (Foto: Presidencia)

Desde San José Chiapa, Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la condonación de 577 créditos impagables del Fovissste y entregó 240 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, como parte de la meta nacional para reestructurar 5 millones de créditos y construir 1.8 millones de casas.

El objetivo, sostuvo Sheinbaum, es garantizar el derecho a la vivienda y, junto con otros apoyos sociales, avanzar hacia la felicidad del pueblo de México.

Destacan derecho a la vivienda en Puebla

En Puebla, la meta de construcción de vivienda pasó de 48 mil a 74 mil unidades, con una inversión superior a 44 mil millones de pesos que benefició a más de 267 mil personas. En lo que va de 2026, el gobierno federal entregó mil 292 viviendas en 15 estados, entre ellos Michoacán, Veracruz, Yucatán, Chiapas, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, Oaxaca, Colima, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Puebla.

La presidenta afirmó que su administración ha defendido el acceso a la educación, la salud, la vivienda y el empleo digno. Sheinbaum destacó que estas acciones siguieron el principio de luchar por la felicidad del pueblo mexicano, tal como lo planteó Morelos en la Independencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó más de 200 viviendas y dio a conocer 577 condonaciones de crédito Fovissste en San José Chiapa, Puebla. (Foto: Presidencia)
La presidenta Claudia Sheinbaum entregó más de 200 viviendas y dio a conocer 577 condonaciones de crédito Fovissste en San José Chiapa, Puebla. (Foto: Presidencia)

Fovissste liquidó 577 créditos impagables en Puebla

La vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Maza, informó que 577 familias de Puebla recibieron su constancia de no adeudo. Estas personas integraron una lista de 400 mil afiliados con créditos impagables que serían beneficiados mediante el programa Vivienda para el Bienestar. La medida eliminó deudas que durante años resultaron imposibles de saldar para miles de familias.

El programa nacional de vivienda implementó tres acciones principales:

  • Reducción de requisitos para adquirir una vivienda.
  • Condonación o reducción de créditos impagables.
  • Tasa cero en créditos de la Conavi a personas no afiliadas al Fovissste o Infonavit.

Estas medidas, afirmó Sheinbaum, buscan que todas las familias mexicanas accedan a una vivienda digna.

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó más de 200 viviendas y dio a conocer 577 condonaciones de crédito Fovissste en San José Chiapa, Puebla. (Foto: Presidencia)
La presidenta Claudia Sheinbaum entregó más de 200 viviendas y dio a conocer 577 condonaciones de crédito Fovissste en San José Chiapa, Puebla. (Foto: Presidencia)

Inversión y nuevos proyectos de vivienda

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, señaló que la meta de vivienda en Puebla creció a 74 mil unidades, con 21 proyectos en 17 municipios y las primeras 9 mil 412 casas ya en proceso.

El director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, detalló que en San José Chiapa se entregaron 240 viviendas, de una meta de mil 160, y en el estado hay más de 4 mil casas en construcción de un total previsto de 20 mil.

El gobernador Alejandro Armenta Mier agradeció el impulso al programa y la creación de un nuevo Polo de Desarrollo para el Bienestar. Sheinbaum reiteró que el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar sería consensuado con las comunidades y no implicaría despojo de tierras.

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