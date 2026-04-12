México

Danna Paola y Belinda publican icónico video juntas y los fans teorizan colaboración sin Kenia Os

Las cantantes podrían lanzar pronto un tema musical en conjunto

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Las mexicanas emocionaron a sus fans con un video acompañadas de su equipo de guardaespaldas (TikTok/Danna)
Las mexicanas emocionaron a sus fans con un video acompañadas de su equipo de guardaespaldas (TikTok/Danna)

Tras años de rumores, la esperada colaboración entre Danna y Belinda, dos de las estrellas mexicanas de la música que marcaron generaciones, podría volverse una realidad.

Las alarmas se encendieron luego de que la intérprete de Sodio subiera un video a sus redes sociales donde aparece junto a Belinda. En el clip, las dos jóvenes caminan de la mano por delante de un grupo de hombres de traje que al parecer forman parte de su equipo de seguridad.

El video fue filmado en Madrid, donde las dos cantantes compartieron algunos momentos al interior de un bar.

La esperada colaboración podría revelarse muy pronto. (Crédito: Danna)

Tanto los fans de Danna como los de Belinda celebraron el encuentro e interpretaron el clip como un anuncio no oficial de colaboración que viene sonando desde hace tiempo, especialmente porque la joven acompañó el clip con la leyenda “tu sueño favorito. Soon”.

La canción podría formar parte del nuevo álbum de Danna, Lucid Dreams (o de alguno de la trilogía anunciada), próximo a estrenarse; sin embargo, no hay nada oficial aún.

Cabe mencionar, que ya se hablaba de una colaboración de Danna, Belinda y Kenia Os; no obstante, la apretada agenda de las tres jóvenes complicaba su realización. Algunos fans teorizan que el video subido por Danna podría ser anuncio de que la novia de Peso Pluma no aparecerá en el tema musical.

Lucid Dreams, el nuevo álbum de Danna

La artista mexicana prepara nuevo disco tras el impacto de "Childstar" (IG)
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Danna apuesta por una nueva propuesta en la escena musical mexicana con el lanzamiento de Lucid Dreams, el primer capítulo de una trilogía que redefine su carrera en sonido, imagen y concepto artístico.

En la presentación del proyecto, Danna asegura que busca romper con el esquema tradicional de sencillos para construir una obra en la que cada canción y elemento visual suman a la narrativa general del disco.

En la parte estética, Elizaveta Porodina, fotógrafa reconocida por su trabajo con figuras internacionales como Brad Pitt, Zendaya y Ariana Grande, realiza la portada del álbum. Su estilo, influido por el expresionismo y el surrealismo, se refleja en una imagen carente de neutralidad.

La dirección creativa corre a cargo de Dannah Gottlieb, quien se une al equipo de la cantante con una visión de proyección global.

Gottlieb es responsable de trasladar al universo visual el espíritu del álbum, apoyada en su experiencia previa con artistas reconocidos, como Madonna, Sabrina Carpenter y Post Malone.

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