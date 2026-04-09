Belinda se queda atorada en un elevador en medio de las grabaciones de “Carlota”, su nueva serie

Belinda quedó atrapada en un elevador junto a su equipo durante el rodaje de la serie sobre Carlota de Habsburgo en España. (X: @@BelindaAccess / Instagram: @belindapop)

El reciente episodio en el que Belinda quedó atrapada en un elevador junto a su equipo, mientras grababa la serie sobre Carlota de Habsburgo en España, ha mostrado no solo los desafíos de las producciones internacionales, sino también una faceta inédita de la artista como futura productora.

La reconocida artista Belinda comparte detalles de su próximo proyecto como Carlota de Habsburgo, la emperatriz de México. (RS)

El rescate en pleno rodaje: un incidente que no pasó desapercibido

Durante una jornada de grabación en un edificio español, Belinda y varios integrantes de la producción quedaron dentro de un elevador, acompañados de bolsas de basura que planeaban descartar.

Todo quedó registrado en el móvil de la publirrelacionista Danna Vázquez, cuya grabación captó tanto gestos de preocupación como risas nerviosas.

La artista se mostró serena, transmitiendo tranquilidad a sus compañeros mientras esperaban la ayuda. Tras varios minutos, los técnicos de seguridad lograron liberar al grupo sin que se reportaran daños personales.

Entre los detalles que trascendieron, la descripción de Danna Vázquez en redes sociales destacó el papel fundamental de la conserje del edificio:

“Cuando te digan que hay peligro en elevador pon atención. Y así nos pasó un día cualquiera los bomberos llegaron tarde, pero la conserje del edificio nos rescató”.

La actriz y cantante Belinda sorprende con su nueva imagen para interpretar a la emperatriz Carlota de Habsburgo en una serie de HBO Max. ( REUTERS/Stephanie Lecocq / El Gordo y La Flaca)

La serie de Carlota de Habsburgo busca una nueva mirada histórica

Actualmente, la serie sobre Carlota de Habsburgo se encuentra en proceso de rodaje y consta de 10 episodios.

El proyecto tiene como objetivo revisar la imagen tradicional de la última emperatriz de México, mostrando una versión distinta a la que ofrecen los relatos de la historia oficial.

El equipo creativo está liderado por Alejandro Bazzano y Ana Lorena Pérez Ríos, y el elenco incluye nombres como Miguel Ángel Silvestre, Mabel Cadena, Bárbara de Regil y Sebastián Zurita. Entre los elementos distintivos de la producción destacan:

Utilización de peinados y vestuario originales del siglo XIX.

Accesorios auténticos que pertenecieron a Carlota de Habsburgo .

Rodaje en locaciones históricas de España.

Belinda anticipó que la serie sorprenderá con detalles inéditos:

“Las mujeres en esa época no eran escuchadas y ella luchó muchísimo porque las mujeres tuvieran esa voz, que pudieran tener fuerza, que pudieran ser respetadas también, que pudieran tomar decisiones. Ella luchó muchísimo por las mujeres en México”, sostuvo la artista a Televisa Espectáculos.

La artista Belinda, conocida por sus éxitos musicales y actorales, incursiona ahora en la producción, revelando sorpresas para 2026 durante su estancia en la Ciudad de México. (Instagram: @belindapop)

Nueva etapa: Belinda debuta como productora y multiplica proyectos

A la par del rodaje, Belinda anunció que dará un paso trascendental en su carrera: asumirá por primera vez el rol de productora en una serie cuyo nombre todavía es confidencial.

“Viene un año de mucho enfoque, estoy trabajando mucho, estoy haciendo miles de proyectos a la vez. Esto es una sorpresa, pero voy a producir una serie. No voy a decir qué serie es, pero estoy tras ella desde hace muchos años y por primera vez voy a ser productora y también voy a actuar. Es un proyecto que me hace mucha ilusión”, declaró.

En simultáneo, la intérprete de “Cactus” participa en la grabación de un tema musical junto a Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan, con miras a la Copa Mundial 2026.