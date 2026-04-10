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Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios reciben su pago hoy viernes 10 de abril

Los depósitos del programa concluirán el próximo martes 15 de abril

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El segundo periodo de pagos de la Beca Rita Cetina del año correspondiente al bimestre marzo-abril comenzó a distribuirse desde el pasado miércoles 1 de abril.
El segundo periodo de pagos de la Beca Rita Cetina del año correspondiente al bimestre marzo-abril comenzó a distribuirse desde el pasado miércoles 1 de abril.

El segundo periodo de pagos de la Beca Rita Cetina del año correspondiente al bimestre marzo-abril comenzó a distribuirse desde el pasado miércoles 1 de abril.

El programa va dirigido a estudiantes de nivel básico que cursen en alguna escuela pública del país, aunque en su primera etapa se ha enfocado en beneficiar a alumnos de secundaria. Cada becario recibe de manera bimestral un apoyo económico de 1,900 pesos.

La programación de los pagos es una estrategia para evitar aglomeraciones y facilitar el proceso a las familias beneficiadas.

¿Qué beneficiarios cobran la Beca Rita Cetina hoy viernes 10 de abril?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, los beneficiarios que recibirán el pago de la Beca Rita Cetina hoy viernes 10 de abril serán aquellos cuyo primer apellido inicie con la letra M.

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Los depósitos de este segundo bimestre terminarán hasta el jueves 16 de abril cuando los últimos beneficiarios del abecedario reciban su dinero.

Calendario completo de pagos

  • Miércoles 1 de abril | Letras A,B
  • Lunes 6 de abril | Letras C
  • Martes 7 de abril | Letras D, E, F
  • Miércoles 8 de abril | Letra G
  • Jueves 9 de abril | Letras H, I, J, K, L
  • Viernes 10 de abril | Letra M
  • Lunes 13 de abril | Letras N, Ñ, O, P, Q
  • Martes 15 de abril | Letra S

Formas de saber si ya llegó el depósito de la beca

Consultar el saldo desde los cajeros automáticos del Banco Bienestar permite confirmar si el pago de abril de la Beca Rita Cetina ya fue depositado. Otra opción es descargar la aplicación del Banco Bienestar y revisar el saldo de la cuenta vinculada.

El Buscador de Estatus, accesible en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/, también permite verificar el saldo proporcionando la CURP. A su vez, la línea 800 900 2000 ofrece información sobre el pago al ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.

Beca Rita Cetina 2026: monto confirmado para el primer pago de enero (Foto: Cortesía)
Beca Rita Cetina 2026: monto confirmado para el primer pago de enero (Foto: Cortesía)

Para resolver dudas o aclaraciones, los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular del organismo, son la fuente recomendada. Además, el teléfono 55 1162 0300 atiende de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

Impacto social del programa

La meta para este año consiste en alcanzar a más de 12 millones de estudiantes de primarias públicas, lo que permitirá que la Beca Universal Rita Cetina llegue a más de 20 millones de beneficiarios en total.

A inicios de 2026, más de 8.4 millones de alumnos de primaria ya reciben el apoyo, sumados a los más de 5.5 millones de estudiantes de secundaria que forman parte del programa.

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