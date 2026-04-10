¿Tu hijo cambió de escuela? El trámite obligatorio en la Beca Rita Cetina para no perder el apoyo en el ciclo 2026-2027

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina corresponde a un programa social implementado por el Gobierno de México, destinado únicamente a estudiantes que asisten a secundarias públicas en todo el país.

Este apoyo económico busca facilitar la adquisición de insumos y herramientas indispensables para que los jóvenes puedan proseguir sus estudios de secundaria.

El monto entregado debe emplearse en la compra de libros, alimentos, material escolar, artículos de papelería, partes del uniforme y el pago del transporte entre el hogar y el plantel educativo.

Cada dos meses, los estudiantes de secundaria reciben mil 900 pesos, que se transfieren directamente a sus cuentas del Banco del Bienestar.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar son las instancias responsables de la administración de la Beca Rita Cetina.

La finalidad principal consiste en reducir la deserción escolar en las secundarias públicas y brindar apoyo a los adolescentes para que concluyan la educación básica.

Trámite obligatorio de la Beca Rita Cetina 2026 para no perder el apoyo en este ciclo escolar

Dado que las condiciones y los montos de la Beca Rita Cetina se modifican al pasar de primaria a secundaria, cambiando de un pago anual a uno bimestral.

Los alumnos que terminan la primaria están obligados a realizar una actualización de datos en línea durante el periodo de convocatoria en el sitio oficial becaita.becasbenitojuarez.gob.mx para conservar el apoyo en 2026.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Clave de centro de trabajo (CCT) de la escuela pública actual.

Grado y grupo escolar.

Edad.

Dirección completa: calle, números exterior e interior, colonia, municipio o alcaldía, localidad y estado.

Los alumnos que terminan la primaria están obligados a realizar una actualización de datos en línea. Foto: Archivo/Infobae México.

Documentos que se solicitan del padre, madre o tutor legal:

CURP.

Código postal del domicilio.

Credencial para votar (INE) vigente.

Número telefónico de contacto.

Correo electrónico personal en uso.

De igual manera, ante cualquier pregunta o necesidad de aclaración, se recomienda consultar únicamente los medios oficiales, que corresponden a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ)y a Julio León, quien encabeza dicha coordinación.

Pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026

El pasado lunes 30 de marzo, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y su titular, Julio León, dieron a conocer el calendario oficial para los pagos de la Beca Rita Cetina.

El documento difundido corresponde al depósito de abril, que abarca el segundo bimestre de 2026 e incluye los meses de marzo y abril.

Este mes de abril se realiza el pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios. Foto: gobierno de México.

Las personas beneficiarias de este programa social impulsado por el Gobierno de México recibirán un monto de mil 900 pesos, dependiendo de la letra inicial de su apellido paterno.

Según lo informado por las autoridades federales, los depósitos de la Beca Rita Cetina comenzaron el pasado miércoles 1 de abril.