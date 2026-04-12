Aceleran estrategia nacional contra el gusano barrenador: red de 13 instituciones y más de 400 mil sembradores lo combatirán

Aunque la plaga parece controlada, el riesgo aún persiste en el sector, según fuentes especializadas. Autoridades refuerzan estrategias y piden precaución ante un escenario impredecible (Foto cortesía MAGA Guatemala)

La Secretaría de Bienestar reforzó la estrategia nacional contra el gusano barrenador del ganado en México, con el despliegue de más de 422 mil campesinos y la participación de 13 instituciones, en un esfuerzo coordinado para frenar la expansión de esta plaga que afecta la producción pecuaria.

La medida busca contener la propagación del parásito Cochliomyia hominivorax, responsable de graves daños en animales, mediante acciones territoriales, monitoreo y respaldo científico.

¿Qué es el gusano barrenador y por qué preocupa?

El gusano barrenador del ganado es una plaga causada por larvas de mosca que se alimentan de tejido vivo en heridas abiertas de animales, lo que puede provocar infecciones severas e incluso la muerte.

Su reaparición en México encendió alertas sanitarias debido a su impacto en la ganadería, la economía rural y el comercio de productos pecuarios.

Estrategia nacional: campesinos, ciencia y vigilancia

La estrategia impulsada por Bienestar se basa en una amplia red territorial y científica que incluye:

Más de 422 mil sembradores y campesinos que participan en labores de vigilancia y control

Instalación de trampas para detectar y capturar moscas transmisoras

Monitoreo de animales y atención de heridas para evitar infestaciones

Difusión de información en comunidades rurales

Además, participan 24 investigadores de 13 instituciones, quienes desarrollan soluciones en áreas como:

Vigilancia epidemiológica

Control biológico y químico

Biotecnología

Estudios genómicos

Sistemas de monitoreo estratégico

Uso de tecnología y control biológico

Entre las acciones clave también se contempla el uso de métodos científicos para interrumpir el ciclo reproductivo del insecto, una de las estrategias más efectivas para evitar su propagación.

Esto incluye técnicas como la instalación masiva de trampas y el análisis de zonas de riesgo mediante modelos territoriales.

Coordinación institucional para frenar la plaga

La estrategia es coordinada por la Secretaría de Bienestar en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), además de gobiernos estatales y especialistas del sector agropecuario.

Este esfuerzo forma parte de una política nacional más amplia que incluye la instalación de una comisión especial para atender el problema y fortalecer la respuesta interinstitucional.

Impacto en el campo mexicano

El despliegue masivo de campesinos y técnicos busca proteger la producción ganadera, evitar pérdidas económicas y garantizar la sanidad animal en distintas regiones del país.

Con estas acciones, el gobierno federal pretende contener la plaga antes de que se expanda a nuevas zonas, especialmente en regiones rurales donde la ganadería es una actividad clave.