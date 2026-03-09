Prevén que planta de mosca para combatir el gusano barrenador inicie operaciones en dos meses

Este lunes en conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la fábrica de moscas para combatir el gusano barrenador está en su última etapa y prevé que se concluya en dos meses.

“Está por terminarse ya la fábrica de moscas en dos meses, está en Chiapas. No solamente para la liberación de moscas que permiten que ya no haya fertilidad y elimine la larva, sino que también se hizo un trabajo, donde nos está ayudando el equipo de Sembrando Vida, para hacer trampas que permiten que caigan las moscas y con esto disminuir el número de este insecto”, aseguró.

La presidenta informó que su administración está trabajando con el estado de Sonora, Durango, Coahuila, y próximamente Tamaulipas, para el desarrollo de Centros de Producción Integral de carne que pueda ser exportada.

Respecto al sector ganadero, Sheinbaum dijo que ha salido adelante a pesar de las adversidades de la plaga: “Los ganaderos, aun con la situación, encontraron mercado a nivel nacional (…) además aumentaron los precios”, aseguró.

Secretaría de Bienestar crea Comisión Nacional para atender plaga

El pasado 20 de febrero, la Secretaría de Bienestar anunció la creación de la Comisión Nacional para la Atención del Gusano Barrenador del Ganado, un grupo interinstitucional que busca intensificar el combate contra esta plaga.

En un comunicado, la dependencia indicó que la medida se acordó en una reunión encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez y responde a la creciente preocupación por los daños del insecto en la ganadería y la economía rural, e implica una coordinación a nivel federal, estatal y municipal.

La estrategia oficial apuesta por ampliar el radio de acción del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), sumando la plataforma del programa Sembrando Vida tanto en labores de detección como en monitoreo comunitario.

El enfoque no solo refuerza la dimensión técnica del control, sino que incorpora a decenas de miles de productores rurales en actividades operativas.

En cifras, la Comisión informa la colocación de 234 mil 280 trampas a la fecha, de un objetivo total de 845 mil 060. En la estructura de despliegue participan379 facilitadores comunitarios, 3 mil 923 técnicos productivos y sociales, y un universo de422 mil 530 sembradoras y sembradores.

Estos datos marcan la primera vez que se detalla públicamente el volumen del operativo y la meta de cobertura, mostrando una escala inédita para un problema fitosanitario.

La coordinación estará a cargo de la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de Bienestar, con López Gutiérrez al frente.

El mandato de la Comisión establece la formación de comités estatales y regionales, capacitación a los responsables técnicos y productores, campañas de comunicación y acciones sistemáticas de trampeo y supresión, sumando también al registro y monitoreo epidemiológico bajo SENASICA.

Al acto de instalación asistieron figuras clave como Francisco Javier Calderón Elizalde, director en jefe de SENASICA, y Armando García López, responsable de la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales.

El evento integró a representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de gobiernos estatales de la región sur-sureste, todos ellos directamente implicados en el plan.

Durante la reunión, la Subsecretaría de Inclusión Productiva impartió la capacitación “Programa de Capacitación para el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de atención a la emergencia por el Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax)” destinada a facilitar la identificación y el reporte de casos en campo. La capacitación pone énfasis en “reforzar la identificación, atención, reporte y seguimiento de casos en territorio”, según el comunicado.

La Comisión prevé un monitoreo constante, apoyado en la información recabada por las trampas y la estructura operativa desplegada en campo, con el compromiso de orientar decisiones técnicas a partir del seguimiento epidemiológico.