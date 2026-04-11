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Usuarios arremeten contra festival Campo Marte 26: “Es el Axe Ceremonia con otro nombre”

Críticas sobre la seguridad en el nuevo festival han avivado recuerdos dolorosos de la tragedia ocurrida en 2025 en el Parque Bicentenario

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El festival Campo Marte 26 ha generado una ola de críticas, donde usuarios reclaman la supuesta continuidad de los organizadores del Axe Ceremonia y exigen justicia por la tragedia ocurrida en 2025. (Ilustración: Jovani Peréz/Infobae México
El festival Campo Marte 26 ha generado una ola de críticas, donde usuarios reclaman la supuesta continuidad de los organizadores del Axe Ceremonia y exigen justicia por la tragedia ocurrida en 2025. (Ilustración: Jovani Peréz/Infobae México

El anuncio de la llegada de Campo Marte 26, un festival que anticipa la fusión de música, futbol y gastronomía durante el verano en la Ciudad de México, ha provocado un intenso debate en redes sociales en las últimas horas.

Usuarios han señalado que el evento representa una suerte de continuidad al Axe Ceremonia bajo una nueva identidad, reavivando la discusión sobre antecedentes de seguridad y transparencia en este tipo de eventos.

Dos fotoperiodistas fallecieron el pasado 5 de abril en el primer día del festival Axe Ceremonia 2025 (Foto: @cinemanfredini)
Usuarios han cuestionado la seguridad del Campo Marte 26 tras los sucesos ocurridos en el Parque Bicentenario durante el Axe Ceremonia 2025. (Foto: @cinemanfredini)

Los comentarios críticos han aumentado a partir del anuncio de la cartelera y la participación de artistas internacionales. El debate digital se ha centrado así en tres ejes: la relación con el Axe Ceremonia, las preocupaciones por la seguridad y la falta de consecuencias tras la tragedia de 2025.

“Cambio de nombre” y continuidad de organizadores

El anuncio de Campo Marte 26 rápidamente despertó sospechas sobre la identidad de quienes están detrás del evento. Usuarios han centrado sus críticas en la posible continuidad de equipos responsables del Axe Ceremonia, generando desconfianza en la comunidad.

  • Numerosos usuarios han asegurado que "Campo Marte 26 es el Axe Ceremonia con otro nombre".
  • Se señalaron similitudes en la imagen visual: tipografía, colores y diseño gráfico.
  • Diversos comentarios destacan la supuesta presencia de integrantes de Eco Live y Grupo ECO en el equipo.
  • Circulan testimonios sobre la presencia de “el mismo equipo detrás de festivales anteriores”.
Grupo ECO - AXE Ceremonia 2025
Sospechas sobre la continuidad de miembros de Grupo Eco en el nuevo festival generan desconfianza en la comunidad. (Grupo ECO - AXE Ceremonia 2025)

El antecedente de la lamentable tragedia vivida en el Axe Ceremonia 2025 ha reforzado así la desconfianza hacia la organización y los responsables.

Seguridad y exigencia de justicia

Las preocupaciones por la seguridad han ocupado un lugar central en las discusiones sobre Campo Marte 26. La memoria de la tragedia en el Axe Ceremonia permanece vigente y alimenta el escepticismo sobre la capacidad de los organizadores para prevenir nuevos incidentes.

  • La tragedia en el Axe Ceremonia 2025, que derivó en el fallecimiento de los fotoperiodistas Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Hernández, sigue presente en la memoria colectiva.
  • Usuarios denunciaron omisiones en la supervisión y registro de estructuras, además de la continuidad del espectáculo tras el siniestro.
  • Persiste el reclamo por la falta de consecuencias legales y la parálisis de los procesos judiciales contra empresas como Ocesa y Eco Live.
  • Se han realizado vigilias, manifestaciones y “anticonciertos” para exigir justicia.
Persisten denuncias sobre omisiones en seguridad y registro de estructuras tras el fallecimiento de los fotoperiodistas durante el Axe Ceremonia. (Fotos: RS)
Persisten denuncias sobre omisiones en seguridad y registro de estructuras tras el fallecimiento de los fotoperiodistas durante el Axe Ceremonia. (Fotos: RS)

De esta manera, el llamado a la justicia y la reparación del daño se mantienen en el centro del debate. Frases como “si pasa un accidente en futuro espectáculo tampoco va a tener consecuencias” han resumido la desconfianza en las garantías actuales.

Defensores y desacuerdo en la opinión pública

A pesar de la ola de críticas, también se han manifestado usuarios que desestiman la relación entre Campo Marte 26 y Axe Ceremonia. Estas voces han cuestionado la validez de las comparaciones y rechazan que el pasado del recinto o la identidad de algunos organizadores sean razones suficientes para desacreditar el festival.

Otros usuarios defienden el derecho a realizar eventos culturales en espacios emblemáticos de la ciudad y expresan su interés por la propuesta musical, señalando que “no todo es igual sólo porque hay personas conocidas en la producción”.

Familia de Berenice Giles
Protestas por la falta de justicia y consecuencias legales han marcado el debate sobre el Axe Ceremonia 2025 y sus responsables. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

En este sentido, el debate continúa abierto en redes y la polarización entre quienes llaman al boicot y quienes apoyan la celebración del festival se mantiene presente en el contexto previo al Mundial 2026.

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