Tragedia en Axe Ceremonia: cronología y consecuencias a un año del colapso en el festival

A un año de la tragedia en el Parque Bicentenario, no hay sanciones ni responsables directos, pese a las investigaciones y la presión de familiares. (Especial)

El festival Axe Ceremonia edición 2025 inició actividades en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México con la expectativa de recibir miles de asistentes, como lo había hecho desde su primera edición en 2013. El evento, gestionado por Diego Jiménez Labora, el fundador del festival y director de Grupo ECO, compañía dedicada a la organización de eventos musicales, congregaba a cerca de 100.000 personas en dos jornadas dedicadas a la música y la cultura alternativa.

Sin embargo, el sábado 5 de abril de 2025, durante la jornada del festival, una estructura metálica utilizada para soportar equipos de iluminación y sonido colapsó a un costado del escenario principal en el momento en que se presentaba el músico Meme del Real.

El desplome sorprendió tanto a trabajadores como a asistentes y causó la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Hernández Rojas, quienes cubrían el evento para el medio Mr. Indie. Ambos resultaron con traumatismo cráneo encefálico y diversas fracturas, según el parte médico del hospital Rubén Leñero, donde fueron trasladados por paramédicos privados.

El accidente dejó al descubierto la falta de reporte y supervisión de equipos críticos durante eventos masivos, así como la vulnerabilidad laboral de los fotoperiodistas. Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Omisiones en la organización y reacción de autoridades

Poco después del accidente, la alcaldía Miguel Hidalgo anunció la suspensión del festival y el inicio de una verificación del lugar. La autoridad informó que la instalación de grúas y andamios metálicos no habría sido notificada oficialmente ni se encontraba durante la inspección realizada el día previo al evento. Se trató de una decisión de último momento por parte de los organizadores, quienes instalaron la estructura durante el propio concierto. Mientras que Protección Civil de la Ciudad de México confirmó que la estructura no había sido registrada ni reportada en la documentación presentada por los responsables del festival, lo que impidió una revisión adecuada de las condiciones de seguridad.

Horas después del accidente, el festival Axe Ceremonia comunicó en redes sociales la suspensión de actividades y lamentó los hechos. Mientras tanto, se viralizaron videos y fotografías que mostraban el momento del colapso. Además de versiones afirmando que el festival habría seguido como si nada hubiera ocurrido después del accidente y que los organizadores y las autoridades intentaron ocultar lo ocurrido.

Las autoridades de la Ciudad de México imputaron a tres empresas y ocho personas, pero la estrategia legal de amparos ha paralizado el avance del caso en los tribunales. (Joel Cano/ Infobae México/ AXE Ceremonia)

En respuesta, familiares, fotógrafos, asistentes y organizaciones defensoras de periodistas organizaron una vigilia y manifestaciones para exigir justicia y visibilizar la situación de precariedad laboral en la que trabajaban los fotoperiodistas, quienes no contaban con seguro ni remuneración fija.

Caso Axe Ceremonia: Investigaciones, procesos judiciales y obstáculos legales

El proceso de investigación recayó sobre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que imputó en ese momento a tres empresas: Operadora Eclectic, administradora del parque; La Agencia de los Socios, organizadora del evento; y O.N Producciones Creativas, encargada de la producción. También fueron señaladas ocho personas, entre ellas la responsable de Protección Civil del festival. Sin embargo, hay otras tres empresas imputadas por la muerte de los dos fotoperiodistas que son Ocesa y Seguridad Privada Lobo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reconoció formalmente la calidad de imputadas a ambas compañías el 14 de enero de 2026, tras más de nueve meses de gestiones y reclamos por parte de las familias de las víctimas.

Estas empresas están señaladas por su responsabilidad en la organización, producción y seguridad del evento, donde ocurrió el colapso de una estructura metálica que provocó el fallecimiento de Berenice Giles y Miguel Rojas. El caso continúa en desarrollo, con la exigencia de justicia y transparencia por parte de los familiares y la comunidad periodística.

Miguel Ángel Rojas y Citlali Giles fallecieron al desplomarse una estructura metálica por los fuertes vientos. El video del accidente desató el debate sobre el derecho a documental. (TikTok / @aya_sarbo)

No obstante, al menos 15 juicios de amparo interpuestos por las empresas han obstaculizado la celebración de la audiencia inicial, manteniendo el proceso penal paralizado a un año de los hechos. Esta estrategia legal ha generado inquietud entre los familiares de las víctimas y sus representantes, quienes han expresado preocupación por un posible encubrimiento institucional y la ausencia de sanciones.

El caso permanece abierto

A doce meses del accidente, las familias de Berenice Giles Rivera y Miguel Hernández Rojas continúan exigiendo justicia, transparencia y la aplicación de sanciones a los responsables. Organizaciones civiles mantienen la presión para que el proceso avance y no quede sin castigo.