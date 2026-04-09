Caen en CDMX los autores materiales del asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Foto: Instagram / FGJCDMX

Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair, ocurrido en septiembre de 2025 en la zona de Polanco de Ciudad de México.

Su arresto se llevó a cabo derivado de investigaciones en las que participó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía Mexiquense, y diversas corporaciones de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ambos hombres fueron identificados como los presuntos autores materiales del homicidio del estilista de 28 años de edad.

Así fue su captura

El primero de los detenidos fue ubicado tras el análisis de cámaras de videovigilancia y entrevistas ciudadanas que permitieron rastrear sus movimientos hasta la alcaldía Cuauhtémoc.

El joven de 19 años de edad, fue arrestado el pasado 6 de marzo de 2026 cuando se encontraba en la avenida Ricardo Flores Magón, colonia Tlatelolco, donde los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo sorprendieron en posesión de 220 dosis de aparente cocaína, un arma corta y dos cartuchos útiles.

Ángel "N" fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: FGJCDMX

Derivado de los datos de prueba obtenidos por las autoridades por su posible autoría material en el asesinato de Micky Hair, al sujeto se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado el pasado 8 de abril.

Es así que Ángel “N” permanecerá recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Por su parte, la detención del segundo implicado ocurrió en la avenida Chimalhuacán del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, donde el sujeto de 24 años de edad ya contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado luego de ser identificado como presunto integrante del grupo encargado del asesinato del estilista.

Tras su captura, el sujeto fue trasladado a un centro penitenciario del oriente de la capital y quedó a disposición de la autoridad judicial.

Foto: FGJCDMX

Suman tres detenidos por el homicidio del estilista

Estas dos detenciones se suman a la realizada en diciembre de 2025, cuando policías capitalinos arrestaron a José Eduardo “N” en un domicilio de la alcaldía Azcapotzalco derivado de trabajos de inteligencia.

De acuerdo con las indagatorias, el sujeto se escondió en un domicilio luego de facilitar que los agresores del estilista escaparan apoyándose de un vehículo para ocultarlos.