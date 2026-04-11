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¿Se avecina una fuerte tormenta en México? Esto dice el SMN

Canales de baja presión en el interior del país, en combinación con inestabilidad en altura y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico son responsables del clima adverso en el país

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Clima lluvias SMN
El SMN recomienda precaución ante lluvias, granizos, vientos fuertes y bancos de niebla que pueden provocar encharcamientos, inundaciones y daños materiales en varias regiones (SMN)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), emitió este viernes 10 de abril un aviso sobre el potencial de tormentas en distintas regiones del país.

El pronóstico abarca condiciones meteorológicas adversas previstas entre 18:00 y 21:00 horas, con énfasis en lluvias, chubascos, descargas eléctricas, vientos fuertes y posibles afectaciones asociadas.

Para hoy, una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical propiciarán rachas fuertes de viento, descenso de temperatura y lluvias en el noroeste del territorio nacional.

Una línea seca se establecerá en el noreste de México, lo que generará lluvias puntuales fuertes con la posible formación de torbellinos en la zona fronteriza de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Canales de baja presión en el interior del país, en combinación con inestabilidad en altura y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias, destacando precisamente lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el oriente, centro, sur y sureste del país, incluido el Valle de México y la Península de Yucatán.

Finalmente, persistirá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, centro, sur y suroeste), Colima (este y sur), Michoacán (centro, sur y oeste), Guerrero (este, noroeste, centro y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (centro y costa).

Estas alcaldías de la Ciudad de México se encuentran en alerta amarilla por fuertes vientos. Foto: Jesús Áviles/Infobae México.
El SMN mantiene la vigilancia sobre los fenómenos meteorológicos adversos en distintas regiones del país, alertando sobre la posibilidad de lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo (Infobae México)

Península de Yucatán

Para la Península de Yucatán, se prevén lluvias con chubascos dispersos y descargas eléctricas en los siguientes municipios y regiones:

  • Campeche: Champotón; Escárcega; Calkiní; Hecelchakán; y Palizada.
  • Yucatán: Poniente; Centro; Sur; y Oriente.
  • Quintana Roo: Lázaro Cárdenas; Tulum; y Playa del Carmen.

Sur y Sureste

En el Sur y Sureste, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como la presencia de bancos de niebla y vientos intensos en las siguientes áreas:

  • Veracruz: Región de Las Montañas;
  • Tabasco: Regiones de Pantanos y Ríos;
  • Guerrero: Norte, Centro y Montaña;
  • Oaxaca: Mixteca, Sierra Sur y Costa;
  • Chiapas: Altos, Centro y Frailesca.

Se espera viento del componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, abarcando zonas de Oaxaca y Chiapas. Se detectan bancos de niebla en zonas altas de Veracruz y Oaxaca. Las lluvias fuertes y las rachas de viento podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Noreste

Para el Noreste, el pronóstico indica lluvias con intervalos de chubascos en las siguientes regiones:

  • Coahuila: Norte; Carbonífera; Centro-Desierto; y Sureste.
  • Nuevo León: Norte, Centro Periférica; Oriente; área Metropolitana de Monterrey; Citrícola; y Sur.
  • Tamaulipas: Frontera; Centro; Sur; y Mante.

Se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que los vientos fuertes pueden ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Noroeste y Norte

Las fuertes lluvias continuarán en la Ciudad de México. Foto: Jesús Avilés/Infobae México.
Se espera viento del componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, abarcando zonas de Oaxaca y Chiapas

En el Noroeste y Norte, el reporte prevé lluvias con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en:

  • Chihuahua: Casas Grandes; Juárez; Cuauhtémoc; Hidalgo del Parral; Delicias; y Chihuahua.

Se esperan lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en:

  • Baja California: Mexicali (este);
  • Sonora: Este; Centro (este); y Norte (este y noreste);
  • Durango: Durango y Gómez Palacio.

Se pronostica viento de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango, lo que podría provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

El SMN mantiene la vigilancia sobre los fenómenos meteorológicos adversos en distintas regiones del país, alertando sobre la posibilidad de lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo, bancos de niebla, vientos intensos y una onda de calor persistente en zonas específicas del occidente, sur y sureste de México.

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