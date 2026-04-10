Lluvia con granizo en CDMX: se activa alerta amarilla en estas diez alcaldías para la tarde del viernes 10 de abril

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este viernes 10 de abril. Crédito: Cuartoscuro.

Lluvias con caída de granizo activan alerta amarilla este viernes 10 de abril en nueve alcaldías de la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil anticipa que las precipitaciones pueden generar riesgos para peatones, daños en techos ligeros y problemas de visibilidad en vialidades.

El aviso cubre el periodo de las 14:00 a las 20:00 horas de este jueves.

De acuerdo con la dependencia capitalina, las demarcaciones afectadas son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.

El pronóstico contempla la presencia de granizo pequeño y lluvias intermitentes con intensidad variable a lo largo de la tarde.

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este viernes 10 de abril. Crédito: Cuartoscuro.

Peligros asociados a la precipitación

El fenómeno meteorológico trae consigo riesgos inmediatos para la movilidad y la seguridad.

Entre los peligros asociados, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señala el incremento de accidentes por resbalones y caídas de peatones.

Advierte también que las lluvias pueden generar afectaciones en techos ligeros y canaletas, así como la reducción de la visibilidad para quienes circulan en vialidades principales o secundarias durante el desarrollo de la precipitación.

En el comunicado difundido este 10 de abril, la autoridad subraya: “El riesgo de resbalones y caídas para peatones aumenta durante las lluvias intensas, especialmente si hay granizo”.

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Además, la acumulación de agua en techos y canaletas puede provocar filtraciones, goteras y otros daños materiales en viviendas y comercios.

La alerta amarilla implica monitoreo constante y la posibilidad de que los cuerpos de emergencia intervengan en caso de reportarse incidentes relacionados con la lluvia o el granizo en cualquiera de las alcaldías señaladas.

Recomendaciones para la población

La autoridad capitalina emite tres recomendaciones clave para reducir el riesgo durante el periodo de alerta.

Pide a la población limpiar desagües y coladeras antes del inicio de las lluvias para evitar encharcamientos y anegaciones. Sugiere evitar transitar por zonas de pendiente o superficies que puedan volverse resbalosas a causa del agua y el granizo.

Otra recomendación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil es ubicar a los animales de compañía en áreas protegidas donde tengan menor exposición a los riesgos derivados de la precipitación.

La dependencia recuerda que la vigilancia debe mantenerse durante todo el periodo de alerta, que en esta ocasión va de las 14:00 a las 20:00 horas.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911 o al teléfono 55-5683-2222 para solicitar apoyo inmediato a las autoridades capitalinas.

El aviso fue emitido oficialmente a las 13:45 horas de este 10 de abril, con la indicación de mantener precauciones en las zonas señaladas.

El monitoreo continuará a lo largo de la tarde, con énfasis en las alcaldías donde se prevé mayor intensidad de lluvia y granizo.

Las autoridades reiteran que la alerta amarilla puede modificarse si las condiciones meteorológicas evolucionan durante el día.