México

Llegada de visitantes internacionales a México sube 8.5% en febrero de 2026

Ingresos por turismo internacional alcanzaron 6 mil 746 millones de dólares en el primer bimestre del año

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Aguas cristalinas, bahías protegidas y ambiente familiar reina en este destino oaxaqueño
El turismo internacional en México tuvo un incremento durante febrero de 2026. (Crédito: Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca)

Durante febrero de 2026, México registró un incremento de visitantes internacionales, con un alza de 8.5 por ciento en comparación anual y un flujo de divisas que sumó 3 mil 268 millones de dólares.

Turismo como motor de desarrollo regional

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que el arribo de 8.01 millones de visitantes internacionales en febrero consolidó el crecimiento reportado en el primer bimestre del año.

En ese periodo, el país sumó 16.85 millones de visitantes internacionales, una variación de 9.3 por ciento respecto a los dos primeros meses de 2025. El ingreso de divisas por este concepto ascendió a 6 mil 746 millones de dólares, con una variación positiva de 2.2 por ciento.

La funcionaria sostuvo que la tendencia positiva en los flujos turísticos confirmó la confianza de los viajeros en la experiencia que ofrece el país y la relevancia del sector como motor de desarrollo regional.

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En febrero subió 8.5% la llegada de visitantes internacionales

Durante febrero, México recibió 8.01 millones de visitantes internacionales, un avance de 8.5 por ciento respecto al mismo mes de 2025. El flujo constante de viajeros permitió que el ingreso de divisas sumara 3 mil 268 millones de dólares en ese mes.

En ese periodo, el arribo de turistas internacionales alcanzó 3.88 millones, cifra que implicó un crecimiento de 4.2 por ciento frente a febrero del año previo, según la Encuesta de Viajeros Internacionales 2026 del INEGI.

Ingreso de divisas por turismo internacional, al alza

Entre enero y febrero, el ingreso de divisas por visitantes internacionales llegó a 6 mil 746 millones de dólares, con un aumento de 2.2 por ciento frente al mismo lapso del año pasado.

Rodríguez Zamora afirmó: “Los ingresos por turismo internacional continúan creciendo, lo que confirma el impacto positivo del sector en la economía nacional y su papel como motor de desarrollo y bienestar para millones de personas en nuestro país”.

La secretaria subrayó que la diversificación de mercados y el fortalecimiento de la oferta turística permanecieron como prioridades para ampliar los beneficios del turismo en todo el territorio.

CANCÚN, QUINTANA ROO, 01ENERO2025.- Playas lucieron abarrotadas en este primer día del año en el Caribe Mexicano. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM
El Gobierno de Canadá advierte sobre altos niveles de criminalidad y secuestros en México para viajeros canadienses.

Sectur reforzó acciones para ampliar beneficios del turismo

La Secretaría de Turismo implementó medidas orientadas a consolidar el turismo como generador de prosperidad compartida. Estas acciones buscaron el desarrollo regional, el fortalecimiento de las economías locales y la ampliación de oportunidades para las y los mexicanos.

Entre los ejes señalados por la secretaria estuvieron la diversificación de mercados internacionales para atraer nuevos perfiles de visitantes, el fortalecimiento de la oferta en destinos emergentes, la promoción de experiencias que integran a comunidades locales y las mejoras en infraestructura y conectividad para facilitar el arribo de turistas.

Rodríguez Zamora sostuvo que en 2026, considerado año clave para la proyección internacional, se reforzaron las estrategias de promoción y mejora de la oferta turística, con el objetivo de consolidar a México como uno de los destinos más atractivos y ampliar el flujo de visitantes extranjeros.

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