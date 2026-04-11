México

Hombre agrede con arma blanca a menor de 4 años en Santa Fe: queda detenido

Vecinos intervinieron para someter al agresor y evitar que continuara atacando

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El menor, de aproximadamente cuatro años, fue trasladado de emergencia a un hospital con probable fractura de cráneo. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
El menor, de aproximadamente cuatro años, fue trasladado de emergencia a un hospital con probable fractura de cráneo. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como probable responsable de agredir con un arma punzocortante a un menor de edad en la colonia Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Vasco de Quiroga y Gómez Farías, donde vecinos intervinieron para someter al agresor antes de la llegada de las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, policías acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre una persona lesionada. Al arribar, encontraron a un niño con visibles manchas hemáticas, así como a un sujeto que estaba atado a un poste y presentaba diversas lesiones, principalmente en la cabeza. Ante la situación, los oficiales solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Testimonios recabados en el sitio señalaron que el individuo atacó directamente al menor, de aproximadamente cuatro años de edad, sin motivo aparente, provocándole una grave herida en la cabeza con un cuchillo. La reacción de los ciudadanos fue inmediata: al percatarse de la agresión, varias personas intervinieron para proteger al niño, neutralizar al atacante y evitar que pudiera lesionar a alguien más. Tras someterlo, lo retuvieron y lo amarraron a un poste para impedir su fuga.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre por agredir a un menor con un arma punzocortante en Santa Fe. Foto: (Captura de pantalla)
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre por agredir a un menor con un arma punzocortante en Santa Fe. Foto: (Captura de pantalla)

Paramédicos que acudieron al lugar brindaron atención prehospitalaria al menor, quien fue diagnosticado con probable fractura de cráneo debido a la gravedad del golpe recibido. Inicialmente fue trasladado a un hospital cercano; sin embargo, debido a su estado delicado, se activó un operativo aéreo.

Un helicóptero Cóndor de la SSC lo trasladó al estacionamiento de una tienda departamental ubicada en la calzada Legaria, desde donde continuó su traslado por vía terrestre al Hospital Pediátrico de Legaria, donde recibe atención médica especializada.

Por su parte, el presunto agresor también fue trasladado a un nosocomio bajo custodia policial, ya que presentaba una herida cortante en la cabeza, golpes contusos y otras lesiones en diferentes partes del cuerpo, presuntamente derivadas de la intervención de los vecinos que lo sometieron.

El ataque ocurrió en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, donde el niño resultó gravemente herido en la cabeza. Foto: (Captura de pantalla)
El ataque ocurrió en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, donde el niño resultó gravemente herido en la cabeza. Foto: (Captura de pantalla)

Las autoridades informaron que el caso fue turnado al agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de realizar las investigaciones pertinentes y determinar la situación jurídica del detenido.

De manera preliminar, se dio a conocer que el sujeto podría estar relacionado con un incidente ocurrido el pasado 27 de febrero en la misma alcaldía. En aquella ocasión, presuntamente ingresó a una tienda departamental donde se atrincheró y amenazó a empleados con un tubo, lo que derivó también en su detención y puesta a disposición de las autoridades ministeriales.

Hasta el momento, el estado de salud del menor se reporta delicado, mientras continúan las indagatorias para esclarecer el móvil de la agresión. Las autoridades mantienen seguimiento puntual del caso, en tanto la ciudadanía ha manifestado preocupación por la violencia del incidente ocurrido a plena luz del día.

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