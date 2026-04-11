El peso mexicano presume su mejor semana en un año y cierra en 17.29 frente al dólar

El dólar experimenta su mayor retroceso semanal desde enero, mientras los flujos migran de activos refugio hacia monedas emergentes y mercados variables REUTERS/Jose Luis González

El peso mexicano amplía su racha de apreciaciones y al cierre de este viernes 10 de abril se perfila a registrar su mayor ganancia semanal en un año. El avance está impulsado por el optimismo de los mercados tras el cese al fuego entre Estados Unidos e Irán y la expectativa de un posible reinicio en los envíos petroleros desde el golfo Pérsico.

Estos movimientos favorecen temporalmente a monedas emergentes y activan una liquidación global de activos considerados refugio, como el dólar, que presenta su mayor retroceso semanal desde enero, según datos del mercado internacional.

El peso mexicano cotiza en 17.29 unidades por dólar, con una apreciación de 0.36% respecto al cierre previo, marcando la sexta sesión consecutiva al alza.

Durante la semana, la moneda suma un retorno superior al 3%, su mejor desempeño en los últimos doce meses, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico). El tipo de cambio FIX determinado por Banxico se ubica hoy en 17.3033 pesos por dólar.

El fortalecimiento del peso ocurre en un contexto de mercados atentos a la evolución del conflicto en Medio Oriente.

El martes se acordó un cese al fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, lo que inyectó confianza entre los inversionistas ante la posibilidad de que se normalicen los envíos de petróleo en la región.

En marzo, con el conflicto aún en escalada, el dólar se mantuvo fuerte como activo de refugio. Tras el alto al fuego, las posiciones defensivas en dólar y oro muestran una reversión, mientras los capitales migran hacia activos emergentes y mercados de renta variable.

El peso y la BMV encadenan semanas de ganancias tras el cese al fuego en Medio Oriente

La Bolsa Mexicana de Valores logra un avance del 0.46% en la semana, con el Índice de Precios y Cotizaciones superando las 70,000 unidades REUTERS/Raquel Cunha

En el sistema financiero mexicano, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concluye la semana con un avance acumulado de 0.46%, encadenando tres semanas consecutivas en terreno positivo. El índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se sitúa en 70,023.39 unidades, según datos de la agencia de noticias internacional EFE. Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, explica que la plaza bursátil mexicana consolidó su tendencia alcista, en línea con otras bolsas de Estados Unidos y Europa.

Al interior del IPC, sobresalen los avances semanales de Industrias Peñoles, con una ganancia de 9.88%; Grupo Carso, que avanza 9.61%; Grupo México, con 5.18%; y América Móvil, con 3.42%.

En total, durante la jornada de este viernes, la BMV opera un volumen de 180.6 millones de títulos, con un importe de 20.689 millones de pesos, equivalentes a USD 1,194 millones.

De las 642 empresas cotizantes, 242 terminan en alza, 378 cierran en terreno negativo y 22 permanecen sin cambios, según el balance de la jornada.

Entre los títulos con mejor desempeño destacan Cydsa, que subió 6.19%; Vitro, con un alza de 4.59%; y Grupo Hotelero Santa Fe, que avanza 3.64%. Por el contrario, los papeles de Teak caen 7.63%; Acosta Verde retrocede 5.08%; y Minera Autlán pierde 5.01%.

Inflación y variables económicas en Estados Unidos condicionan el entorno

El índice de precios al consumidor en Estados Unidos sube 3.3% anual en marzo, con el mayor incremento de gasto en gasolina desde 1967 REUTERS/Nathalia Angarita/File Photo

El contexto externo sigue marcado por el dato de inflación estadounidense. Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del gobierno de Estados Unidos, en marzo el índice de precios al consumidor subió 3.3% anual. El gasto en gasolina registró un aumento de 21.2% entre febrero y marzo, el mayor salto desde 1967. Aunque la inflación estuvo dentro de lo previsto por analistas, el dato sostiene la cautela en los mercados sobre posturas futuras de política monetaria.

Jonathan Heath, integrante de la Junta de Gobierno de Banxico, indica que el tipo de cambio FIX es la referencia principal para solventar obligaciones denominadas en dólares dentro de México, por lo que registra especial seguimiento de los agentes económicos.

Durante la jornada, el dólar presenta un retroceso de 0.07% según su índice ponderado, mientras el peso mexicano avanza 0.45%, al cerrar en 17.36 unidades por dólar y acumular ganancias respecto a días anteriores.

Expectativas y recomendaciones para el mercado cambiario

La cotización del peso mexicano se sitúa en 17.29 unidades por dólar, acumulando seis jornadas consecutivas de apreciación y un alza superior al 3% semanal REUTERS/Henry Romero

El mercado mexicano espera la primera reunión formal entre funcionarios estadounidenses e iraníes tras el inicio de la guerra, programada para el fin de semana. Analistas atribuyen parte de la fortaleza reciente del peso y la bolsa a la expectativa de que el cese al fuego permita mayor estabilidad en los precios internacionales de petróleo y reduzca riesgos geopolíticos.

Para comprar dólares en México, especialistas recomiendan acudir a instituciones reguladas y comparar comisiones y tasas entre bancos y casas de cambio, ya que el tipo de cambio puede presentar variaciones considerables entre operadores.

Con este contexto, el desempeño del peso destaca concretamente como el de mayor apreciación semanal entre las principales monedas emergentes y la bolsa mexicana se mantiene al alza. El seguimiento a la evolución del conflicto en Medio Oriente, las decisiones de política monetaria en Estados Unidos y los movimientos en los precios internacionales del petróleo marcan la agenda económica para los próximos días.