Diputado del PRI denuncia opacidad en la refinería Olmeca, Dos Bocas: “Esto es una bomba de tiempo”

Erubiel Lorenzo Alonso Que, diputado del PRI, denunció opacidad en la refinería Olmeca en Dos Bocas. (X/@Erubiel_Alonso_)

Luego de que el día 9 de abril se reportó un incendio en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erubiel Lorenzo Alonso Que, calificó el complejo como “una bomba de tiempo” y exigió al gobierno federal acciones inmediatas para evitar una tragedia que afecte a miles de habitantes de la zona conurbada de Paraíso.

El legislador aseguró que, en menos de un mes, la refinería registró al menos dos siniestros relevantes, además de simulacros recientes por parte de las autoridades. Alonso afirmó que tres trabajadores resultaron lesionados en el incendio más reciente y denunció que fueron trasladados a un hospital privado, donde sus familiares habrían sido intimidados para evitar denuncias.

Diputado denunció riesgos y falta de información en Dos Bocas

Erubiel Alonso relató que visitó la refinería Olmeca en dos ocasiones en el último año. En ambas no le permitieron el acceso ni el diálogo con responsables del complejo. El diputado denunció que la opacidad predominó y que las autoridades no informaron a la población sobre los riesgos.

Alonso sostuvo: “Aquí, precisamente el día de ayer, en esta refinería, pusieron en riesgo a muchísimos habitantes del municipio de Paraíso. A nuestros costados se encuentra la colonia petrolera que tiene tres etapas. Aquí, muy cerca, también hay un jardín de niños y una escuela primaria. Todos los niños estuvieron, están en… precisamente que en cualquier momento esto puede estallar”.

El diputado federal del PRI, Erubiel Lorenzo Alonso Que, denunció que le fue negado el acceso a la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco.

Habitantes y escuelas en riesgo inmediato

El diputado y vecinos de la zona señalaron que la proximidad de la refinería a viviendas y centros escolares puso en peligro a la población. Entre los puntos de mayor preocupación, Alonso enumeró:

La colonia petrolera, dividida en tres etapas, se ubicó a escasos metros de la barda perimetral.

Un jardín de niños y una escuela primaria operaron en la misma zona.

Hay antecedentes de siniestros recientes, como el ocurrido el 17 de marzo y el incendio del 9 de abril.

Claudia, vecina del lugar, narró: “Mucho temor, mucho miedo, el saber que, pues puede en un momento dado hacerse una catástrofe más, más extensa, pues fuertemente, pues estamos hablando de temor de lo que pueda pasar”.

Exigieron comparecencias y reubicación urgente

El legislador del PRI anunció que presentaría un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para citar a comparecer tanto al director general de Pemex como al responsable de la Marina. Alonso acusó: “Ya basta de negligencia, ya basta de corrupción y ya basta, precisamente, de que esté tapando todos los datos”.

El diputado insistió en la necesidad de reubicar tanto la colonia petrolera como los planteles escolares. “No pueden estar en riesgo nuestros hijos, no pueden estar en riesgo nuestras paisanas y nuestros paisanos. Un llamado enérgico. Lo haremos desde la Cámara de las y los Diputados”, afirmó.

Alonso sostuvo que la falta de transparencia y las restricciones de acceso a la información convirtieron a la refinería Olmeca en un foco de alerta para la población de Paraíso y para las autoridades federales.