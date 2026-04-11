México

Diputado del PRI denuncia opacidad en la refinería Olmeca, Dos Bocas: “Esto es una bomba de tiempo”

Erubiel Lorenzo Alonso Que aseguró que la reubicación de dos escuelas ya fueron solicitadas

Guardar

Erubiel Lorenzo Alonso Que, diputado del PRI, denunció opacidad en la refinería Olmeca en Dos Bocas. (X/@Erubiel_Alonso_)

Luego de que el día 9 de abril se reportó un incendio en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erubiel Lorenzo Alonso Que, calificó el complejo como “una bomba de tiempo” y exigió al gobierno federal acciones inmediatas para evitar una tragedia que afecte a miles de habitantes de la zona conurbada de Paraíso.

El legislador aseguró que, en menos de un mes, la refinería registró al menos dos siniestros relevantes, además de simulacros recientes por parte de las autoridades. Alonso afirmó que tres trabajadores resultaron lesionados en el incendio más reciente y denunció que fueron trasladados a un hospital privado, donde sus familiares habrían sido intimidados para evitar denuncias.

Diputado denunció riesgos y falta de información en Dos Bocas

Erubiel Alonso relató que visitó la refinería Olmeca en dos ocasiones en el último año. En ambas no le permitieron el acceso ni el diálogo con responsables del complejo. El diputado denunció que la opacidad predominó y que las autoridades no informaron a la población sobre los riesgos.

Alonso sostuvo: “Aquí, precisamente el día de ayer, en esta refinería, pusieron en riesgo a muchísimos habitantes del municipio de Paraíso. A nuestros costados se encuentra la colonia petrolera que tiene tres etapas. Aquí, muy cerca, también hay un jardín de niños y una escuela primaria. Todos los niños estuvieron, están en… precisamente que en cualquier momento esto puede estallar”.

El diputado federal del PRI, Erubiel Lorenzo Alonso Que, denunció que le fue negado el acceso a la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco.
El diputado federal del PRI, Erubiel Lorenzo Alonso Que, denunció que le fue negado el acceso a la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco.

Habitantes y escuelas en riesgo inmediato

El diputado y vecinos de la zona señalaron que la proximidad de la refinería a viviendas y centros escolares puso en peligro a la población. Entre los puntos de mayor preocupación, Alonso enumeró:

  • La colonia petrolera, dividida en tres etapas, se ubicó a escasos metros de la barda perimetral.
  • Un jardín de niños y una escuela primaria operaron en la misma zona.
  • Hay antecedentes de siniestros recientes, como el ocurrido el 17 de marzo y el incendio del 9 de abril.

Claudia, vecina del lugar, narró: “Mucho temor, mucho miedo, el saber que, pues puede en un momento dado hacerse una catástrofe más, más extensa, pues fuertemente, pues estamos hablando de temor de lo que pueda pasar”.

Exigieron comparecencias y reubicación urgente

El legislador del PRI anunció que presentaría un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para citar a comparecer tanto al director general de Pemex como al responsable de la Marina. Alonso acusó: “Ya basta de negligencia, ya basta de corrupción y ya basta, precisamente, de que esté tapando todos los datos”.

El diputado insistió en la necesidad de reubicar tanto la colonia petrolera como los planteles escolares. “No pueden estar en riesgo nuestros hijos, no pueden estar en riesgo nuestras paisanas y nuestros paisanos. Un llamado enérgico. Lo haremos desde la Cámara de las y los Diputados”, afirmó.

Alonso sostuvo que la falta de transparencia y las restricciones de acceso a la información convirtieron a la refinería Olmeca en un foco de alerta para la población de Paraíso y para las autoridades federales.

Temas Relacionados

Refinería OlmecaDos BocasTabascoPRIPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Qué está pasando hoy 10 de abril en el Metro CDMX EN VIVO: se reportan retrasos por lluvias en todas las Líneas del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Qué está pasando hoy 10 de abril en el Metro CDMX EN VIVO: se reportan retrasos por lluvias en todas las Líneas del STC

Arroz frito con pollo y verduras: receta fácil y rendidora para preparar en casa

Un clásico de la comida rápida se reinventa en las cocinas mexicanas para ofrecer una opción económica y versátil

Arroz frito con pollo y verduras: receta fácil y rendidora para preparar en casa

¿Quieres heredar en vida sin riesgos? El beneficio de la “Donación con Usufructo” para que tus hijos sean dueños pero tú conserves la casa

El proceso puede reducir los gastos hasta por decenas de miles de pesos

¿Quieres heredar en vida sin riesgos? El beneficio de la “Donación con Usufructo” para que tus hijos sean dueños pero tú conserves la casa

Temblor hoy 10 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 10 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Son Heung-Min, goleador letal de Corea del Sur, llega encendido contra Cruz Azul

El delantero surcoreano asume el papel de cerebro ofensivo y llega encendido a la etapa decisiva del torneo

Son Heung-Min, goleador letal de Corea del Sur, llega encendido contra Cruz Azul
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a un sujeto implicado en el secuestro y asesinato de dos agentes de la FGR en Cuernavaca

Detienen a un sujeto implicado en el secuestro y asesinato de dos agentes de la FGR en Cuernavaca

Asesinato de estudiante de la FES Cuautitlán fue ataque directo y no un robo, afirma alcalde de Cuautitlán Izcalli

Sicarios recibieron 80 mil pesos por matar al estilista Micky Hair en Polanco

Ejército incauta 69 explosivos caseros en Sinaloa: criminales planeaban lanzarlos desde drones

Detienen en México a Yoexy Vila, cubano buscado en EEUU por narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Pablo Lyle será respaldado por Juan Osorio para regresar a las telenovelas cuando quede en libertad

Pablo Lyle será respaldado por Juan Osorio para regresar a las telenovelas cuando quede en libertad

Elenco de ‘Malcolm el de en medio’ viene a México y a ‘Venga la Alegría’: fecha y horario

Coachella 2026: en qué horarios de México ver a Sabrina Carpenter, The XX, Disclosure y más

Cynthia Klitbo reconoce estar deprimida desde que fue diagnosticada con Hashimoto: “Ya ni voy a restaurantes”

Los Tigres del Norte cancelan concierto en Mexicali por esta razón, tocarán solo en Tijuana

DEPORTES

Son Heung-Min, goleador letal de Corea del Sur, llega encendido contra Cruz Azul

Son Heung-Min, goleador letal de Corea del Sur, llega encendido contra Cruz Azul

¿Henry Martín, Cristian Borja y Kevin Álvarez jugarán contra Cruz Azul?: esto se sabe

Tunden en redes a Diego 'Cholo' Simeone por rechazar regalo de México

Chivas perdería a tres jugadores clave para el duelo frente a Tigres

Más obstáculos para Santi Giménez: Lewandowski habría alzado la mano para llegar al Milan