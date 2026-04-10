Qué está pasando en la Línea 3 del Metro CDMX este 10 de abril

Reportan retraso en la Línea 3 del Metro, entre remodelación y gran afluencia los usuarios han reportado las deficiencias del servicio. (Foto: Jaqueline Viedma)

Este 10 de abril de 2026, las personas usuarias del Metro de la Ciudad de México han tenido que enfrentarse a un transporte lento y con limitaciones, mayor a la de días previos. Una de las líneas que reportan con mayores dificultades para transitar es la Línea 3.

Falta de trabajadores limitan el servicio

Por un lado, se ha destacado que el retraso que afecta la operación en las 12 líneas se debe a que las demandas de los trabajadores no se han cubierto por completo, razón por la que algunos trabajadores se ausentaron.

Medios locales han reportado que el retraso de los usuarios del Metro ha sido hasta de 6 horas en sus trayectos, situación que ha desatado una molestia colectiva y ha generado reclamos a través de redes sociales.

En su cuenta oficial de X, el transporte naranja advirtió a los usuarios para que tomaran precauciones:

“Se registra afluencia alta en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8 y 12. Lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Te recomendamos anticipar tu viaje y considerar rutas alternas si es posible”.

Reportan retraso en la Línea 3 del Metro, entre remodelación y gran afluencia los usuarios han reportado las deficiencias del servicio.

Internautas recriminan lentitud del servicio

Entre los mensajes acumulados en la red social, se encuentran:

“ Tu y tus fallas en Línea 3 que nunca tienen reparo , haber si me justificas la llegada a mi trabajo, porque me va a venir mi descuento por el retraso de tus instalaciones”.

“Nuevamente amaneció colapsada la Linea3 dirección universidad!! A tomar precauciones (OTRA VEZ!!!)”.

“Yo recomendaría, si no es un exceso para su administración , que le den mantenimiento efectivo al metro para que sea lo que se supone es, una forma de movilidad rápida y segura”.

“En potrero 37 minutos y solo un tren ha pasado, esto está imposible y lo peor es que no dan información, si la dieran cada usuario sabría si espera o mejor busca otro medio de transporte, pero no dicen nada”.

Reportan retraso en la Línea 3 del Metro, entre remodelación y gran afluencia los usuarios han reportado las deficiencias del servicio.

CU e Indios Verdes presentan largas filas para acceder

La remodelación integral de la línea 3 ya alcanzó a las dos terminales, Ciudad Universitaria e Indios Verdes, donde este viernes, los usuarios han tenido que hacer largas filas para poder ingresar, cabe destacar que no hubo previo aviso por lo que esta medida ha resultado en un mayor retraso.

La falta de coordinación por parte del personal asignado para dirigir hacia la entrada correcta ha derivado en un caos, donde la gente se aglomera sin saber cuál es la situación real.

Las obras que se mantienen en el paradero de Ciudad Universitaria son parte de los trabajos anunciados rumbo al Mundial 2026, por su cercanía con el Estadio Azteca, sin embargo, la renovación completa concluirá en 2028.