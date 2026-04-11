Congeladas de mango con chamoy: el postre refrescante, dulce y picante mexicano

(Gemini)

En los días de calor, no hay nada más refrescante y divertido que una paleta congelada con sabor a México.

Las congeladas de mango con chamoy son dulces, ácidas y picantes a la vez, combinando el mango fresco y maduro con el toque inconfundible del chamoy y el chile en polvo.

Son perfectas para chicos y grandes, ideales para fiestas, tardes de pileta o simplemente para darse un gusto diferente y lleno de color.

Estas paletas no solo son fáciles y económicas, sino que además pueden hacerse sin azúcar agregada, usando mango bien maduro para aprovechar su dulzor natural.

Receta de congeladas de mango con chamoy

La base es mango fresco licuado, jugo de limón, un poco de agua y el clásico chamoy mexicano, más chile en polvo tipo Tajín para un sabor explosivo. Se preparan en bolsas tipo “bolis” o en moldes de paleta.

(Gemini)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 4 horas y 20 minutos

Preparación activa: 20 minutos

Congelado: 4 horas

Ingredientes

3 mangos grandes y maduros (aprox. 600 g de pulpa) 2 cucharadas de jugo de limón 1/2 taza de agua fría 2-3 cucharadas de azúcar, miel o stevia (opcional, según el dulzor del mango) 4 cucharadas de chamoy líquido 2 cucharaditas de chile en polvo (Tajín o similar) Bolsas para congeladas (“bolis”) o moldes de paleta

Cómo hacer congeladas de mango con chamoy, paso a paso

Pelar los mangos, retirar el carozo y licuar la pulpa con el jugo de limón, el agua y el endulzante hasta obtener un puré liso. Probar de dulzor y ajustar si es necesario. En cada bolsa de congelada o molde de paleta, poner 1 cucharadita de chamoy y una pizca de chile en polvo en el fondo y las paredes (pueden ayudar con una cucharita o girando la bolsa). Llenar con el licuado de mango, dejando 1 cm libre para que no se desborde al congelar. Cerrar bien las bolsas o colocar los palitos en los moldes. Llevar al refrigerador por al menos 4 horas, hasta que estén bien firmes. Para servir, retirar del refrigerador, dejar reposar 1-2 minutos y disfrutar el contraste dulce, ácido y picante.

(Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 congeladas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 65

Grasas: 0 g

Carbohidratos: 16 g

Proteínas: 0,5 g

Estos valores son estimativos y pueden variar según el tamaño de las porciones y el endulzante utilizado.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En refri, hasta 1 mes en bolsas o moldes bien cerrados.