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Massimo Massetti, cirujano cardiaco: “Las decepciones amorosas son dolorosas, provocan ansiedad y depresión”

El síndrome del corazón roto es una miocardiopatía transitoria y aguda desencadenada por un estrés emocional

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Una mujer se tapa la cara con las manos mientras llora (Freepik)
Una mujer llora por una ruptura amorosa (Freepik)

Veintiún días después de la concepción, las células del embrión empiezan a latir para fusionarse. El corazón es el primer órgano de la vida y el último en detenerse, al morir. “Es el verdadero rey”. Así lo describe Massimo Massetti, cirujano cardíaco en el Hospital Universitario Gemelli de Roma (Italia). A sus 61 años, el doctor Massetti se refiere a este órgano vital como “Su Majestad”.

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo, un grupo de patologías que engloba desde infartos hasta insuficiencia cardíaca. Entre ellos, existe un factor que también juega un papel en nuestra salud cardiovascular y que, en ocasiones, puede pasar desapercibido: el desamor.

“Las decepciones amorosas son dolorosas; provocan ansiedad y depresión que desencadenan mecanismos fisiopatológicos negativos”, asegura el doctor. El síndrome de Takotsubo o síndrome del corazón roto tiene una sintomatología similar a un infarto de miocardio y lo provoca un impacto emocional intenso, como la muerte de un ser querido.

Aunque en la mayoría de los casos es reversible, pone de manifiesto cómo las emociones pueden alterar el funcionamiento del sistema cardiovascular, elevando la presión arterial, acelerando el ritmo cardíaco y generando inflamación. "El síndrome de Takotsubo está bien descrito. Se trata de una miocardiopatía transitoria y aguda, a menudo desencadenada por un estrés emocional o físico intenso", cuenta en una entrevista para el medio italiano Corriere della Sera.

La alimentación, un escudo frente a enfermedades del corazón

Más allá del impacto emocional, las enfermedades cardiovasculares tienen factores de riesgo bien definidos: hipertensión, colesterol elevado, tabaquismo, sedentarismo y una dieta poco saludable. No obstante, la genética también juega un papel clave. En palabras de Massetti: “Está en nuestros genes. Si algún miembro de la familia ya ha desarrollado una enfermedad cardiovascular, tenemos una predisposición genética. En este caso, es necesario programar revisiones y visitas médicas periódicas”.

Este enfoque preventivo es fundamental. Los expertos coinciden en que muchos eventos cardíacos podrían evitarse con controles regulares, hábitos saludables y una mayor concienciación social. La detección precoz permite intervenir antes de que aparezcan complicaciones graves, reduciendo significativamente el riesgo de mortalidad.

Cuál es la fruta que ayuda a perder peso y cuida el corazón.

En este contexto, la alimentación se presenta como uno de los pilares esenciales para cuidar el corazón. “El aceite de oliva virgen extra, los frutos secos y las semillas, el pescado azul, especialmente el salmón, la caballa, las anchoas y las sardinas, son excelentes fuentes de ácidos grasos omega-3, que son beneficiosos para la salud cardiovascular”, recoge el doctor Massetti.

Entre otros, “el aguacate es una fuente inagotable de grasas poliinsaturadas saludables y potasio, un mineral valioso para regular la presión arterial”, cuenta para este medio italiano. Estos alimentos, característicos de la dieta mediterránea, ayudan a reducir la inflamación, controlar el colesterol y mejorar la salud arterial.

No obstante, la prevención no se limita a lo físico, pues el bienestar emocional también debe ocupar un lugar central. Estrategias como la gestión del estrés, el apoyo social y la atención psicológica pueden contribuir a proteger el corazón tanto como una buena dieta o el ejercicio regular. En una sociedad marcada por el ritmo acelerado y la presión constante, aprender a manejar las emociones se convierte en una herramienta de salud pública.

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