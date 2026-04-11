Coachella 2026: en qué horarios de México ver a Justin Bieber, The Strokes, Morat y más

YouTube transmitirá las presentaciones de Coachella 2026 (Créditos: YouTube)

El festival Coachella 2026 arrancó el 10 de abril en California con presentaciones de The XX, Disclosure y Sabrina Carpenter.

El evento se extiende durante seis días: 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de abril. Para quienes no cuentan con boleto, la transmisión oficial estará disponible sin costo en el canal de YouTube de Coachella, donde las y los usuarios pueden activar notificaciones por acto o escenario,.

Entre los debuts, destaca Karol G, quien se presenta como primera headliner colombiana en la historia del festival; la intérprete liderará uno de los escenarios principales después de su participación previa en la edición 2022.

Además, Justin Bieber encabeza el cartel por primera vez, tras haber colaborado como invitado en 2014, 2019 y 2022. Sabrina Carpenter también debuta como headliner luego de actuaciones individuales en 2022 y 2024.

La edición suma propuestas mexicanas como Cachirula & Loojan, dúo que representa el regreso del reguetón nacional al festival después de la aparición de El Malilla en 2025. El evento se celebra en el Empire Polo Club del Valle de Coachella, recinto que ha albergado el festival desde 1993.

Horarios para Coachella (sábado)

Justin Bieber encabeza el cartel del Coachella en sábado. REUTERS/Daniel Cole

El festival Coachella 2026 presenta su programación para hoy sábado. Debido a la diferencia de una hora respecto a California, hemos sumado una hora al horario mostrado en los flyers oficiales para conocer la presentación en horario local de la Ciudad de México.

Entre los actos destacados del día, Jack White abrirá la jornada en el escenario Mojave a las 5:00 PM, seguido por Fujii Kaze en la misma locación a las 5:50 PM. La presentación de Addison Rae está programada para las 6:30 PM en el Coachella Stage, mientras que Royel Otis ocupará el escenario Mojave a las 6:50 PM.

En el escenario Sonora, rusowsky subirá a las 7:40 PM, y 54 Ultra lo hará a las 8:50 PM. El Outdoor Theatre recibirá a SOMBR a las 8:05 PM. TAEMIN se presentará en Mojave a las 8:30 PM.

La noche continuará con PinkPantheress en el escenario Mojave a las 9:55 PM y con The Strokes en el Coachella Stage a las 10:00 PM. Posteriormente, MORAT actuará en el escenario Gobi a las 11:10 PM, mientras que Interpol se presentará en Mojave a las 11:15 PM.

La jornada cerrará con la actuación de Justin Bieber en el Coachella Stage a las 12:25 AM.