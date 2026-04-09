Beca Rita Cetina 2026: la lista de documentos que debes cuidar para que no te suspendan el apoyo en el próximo bimestre

Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el gobierno de México que tiene como meta beneficiar a todos los alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país a través de un apoyo económico.
La puesta en marcha del programa se realizó de forma organizada y, en su fase inicial, destinó sus esfuerzos a respaldar a estudiantes de secundaria. Este año, la cobertura se extendió con la apertura del registro para niños de primaria, y se prevé que, más adelante, se sumen los alumnos de preescolar.
La meta de la iniciativa es contribuir con este recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.
Documentos para que no me suspendan el apoyo de la Beca Rita Cetina
Las reglas de operación y los montos de la Beca Rita Cetina sufren modificaciones al pasar de primaria a secundaria, ya que el esquema de pago cambia de anual a bimestral.
Por esa razón y para que no les suspendan el apoyo, los estudiantes que finalizan el nivel primario deben realizar una actualización de datos en línea, dentro del periodo de convocatoria, a través del portal oficial becaita.becasbenitojuarez.gob.mx.
Dentro de los documentos que se necesitan que para realizar este proceso se encuentran la CURP, la Clave de Centro de Trabajo, correo electrónico y teléfono de contacto.
Documentos que se solicitan del estudiante candidato:
- Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Clave de centro de trabajo (CCT) de la escuela pública actual.
- Grado y grupo escolar.
- Edad.
- Dirección completa: calle, números exterior e interior, colonia, municipio o alcaldía, localidad y estado.
Documentos que se solicitan del padre, madre o tutor legal:
- CURP.
- Código postal del domicilio.
- Credencial para votar (INE) vigente.
- Número telefónico de contacto.
- Correo electrónico personal en uso.
Asimismo, para cualquier duda o aclaración, se sugiere mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.
Las familias con estudiantes de primaria en escuelas públicas aún pueden solicitar el apoyo que otorga 2 mil 500 pesos por alumno
Montos y detalles de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria
Por cada niño adicional inscrito en primaria, el programa entregará un apoyo extra de 2,500 pesos, y en el caso de secundaria, las familias recibirán 700 pesos más por cada alumno extra.
Alumnos de secundaria
- 1 alumno | 1,900 pesos.
- 2 alumnos | 2,600 pesos.
- 3 alumnos | 3,300 pesos.
Los estudiantes de primaria obtendrán un recurso anual de 2,500 pesos para cubrir gastos de uniformes y útiles escolares. La Beca Rita Cetina seguirá otorgando a los alumnos de secundaria un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos a lo largo de los 10 meses del ciclo escolar.
Alumnos de primaria
- 1 alumno | 2,500 pesos.
- 2 alumnos | 5,000 pesos.
- 3 alumnos | 7,500 pesos.
El dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar para que el recurso llegue de forma segura.