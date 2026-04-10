México

Receta de wafles de espinaca y huevo: ideales para un desayuno saciador y saludable

Una opción ligera y nutritiva que ayuda a incorporar vegetales desde la primera comida del día, sin sacrificar el gusto y en solo 20 minutos

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waffles de espinaca
La mezcla de textura esponjosa y sabor fresco puede ser la solución para quienes desean un inicio de jornada más energético y natural. (Gemini)

¿Te imaginas un desayuno en el que cada bocado combina lo esponjoso del waffle con el toque vegetal y fresco de la espinaca? Los waffles de espinaca y huevo son una opción perfecta para quienes buscan energía y sabor desde primera hora.

Este plato, cada vez más popular en hogares que priorizan la salud sin renunciar al gusto, se inspira en la tendencia actual de incluir más verduras en recetas clásicas. Maridan de maravilla con zumo de naranja natural, yogur o un café solo para arrancar el día con fuerza.

waffles
Los waffles de espinaca y huevo combinan proteínas, verduras frescas y un sabor esponjoso ideal para el desayuno saludable. (Yt: Zaira Pérez=

Receta de waffles de espinaca y huevo

Los waffles de espinaca y huevo son una preparación salada, ligera y muy saciante. Se elabora con una masa sencilla de huevo, espinaca y un toque de harina, cocida en plancha para crear una textura crujiente por fuera y tierna por dentro. Es ideal para quienes buscan un desayuno saludable, rápido y con proteínas.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  1. 2 huevos grandes
  2. 60 g de espinaca fresca (puede ser cocida y bien escurrida)
  3. 50 g de harina de avena o trigo
  4. 30 ml de leche semidesnatada
  5. 1 cucharadita de levadura química
  6. 30 g de queso rallado (opcional, tipo parmesano o emmental)
  7. Sal al gusto
  8. Pimienta negra al gusto
  9. Aceite de oliva para engrasar la plancha

Cómo hacer waffles de espinaca y huevo, paso a paso

  1. Lava y escurre bien la espinaca. Si es fresca, pícala fino.
  2. En un bol, bate los huevos con la leche.
  3. Añade la harina y la levadura, mezcla hasta integrar.
  4. Incorpora la espinaca, el queso, sal y pimienta. Mezcla todo.
  5. Calienta la plancha de waffles y engrásala con aceite de oliva.
  6. Vierte una porción de la masa en la plancha caliente y cierra.
  7. Cocina entre 4 y 5 minutos, hasta que el waffle esté dorado y firme.
  8. Retira con cuidado y repite con el resto de la masa. Consejo: No abras la plancha antes de tiempo para evitar que se rompa el waffle. Truco: Si queda muy líquida la masa, añade un poco más de harina para que el waffle suba bien.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 2 waffles grandes o 4 pequeños.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 140 kcal aprox.
  • Proteínas: 8 g aprox.
  • Hidratos de carbono: 12 g aprox.
  • Grasas: 7 g aprox.
  • Fibra: 2 g aprox.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

La textura crujiente por fuera y tierna por dentro distingue a estos waffles, gracias a la cocción en plancha con aceite de oliva. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La textura crujiente por fuera y tierna por dentro distingue a estos waffles, gracias a la cocción en plancha con aceite de oliva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar los waffles en la nevera hasta 2 días, dentro de un recipiente hermético. Para que recuperen su textura, caliéntalos en tostadora o sartén antes de servir.

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