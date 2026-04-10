México

Qué sigue para Kevin N tras su prisión preventiva tras atropellar a familiares fuera de una clínica del IMSS en Tecamac

El fatal accidente provocó la muerte de cuatro personas y dejó varios heridos

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Kevin N fue presentado ante el juez en el Penal de Chiconautla para responder por los hechos registrados en la clínica 200. Foto: Fiscalía Edomex
Kevin N fue presentado ante el juez en el Penal de Chiconautla para responder por los hechos registrados en la clínica 200. Foto: Fiscalía Edomex

Un juez dictó prisión preventiva a Kevin N tras el atropellamiento múltiple ocurrido afuera de una clínica del IMSS en Tecámac, Estado de México, donde cuatro personas murieron y once más resultaron lesionadas. La medida cautelar se determinó el pasado jueves, después de que el joven fue señalado como responsable de manejar en estado de ebriedad y provocar el incidente mientras varias personas esperaban informes médicos en el hospital.

Pruebas y audiencia en el Penal de Chiconautla

La audiencia se llevó a cabo en el Penal de Chiconautla, donde la autoridad presentó pruebas que incluyeron el testimonio de 20 personas y el resultado de un examen médico. Dicho examen indicó que Kevin N tenía 98 miligramos de alcohol en la sangre, cuando el límite permitido es de 40. El peritaje concluyó que el vehículo gris que conducía no mostró huellas de frenado ni de arrastre. El impacto solo se detuvo al golpear a las víctimas. La defensa argumentó que la detención fue ilegal porque no le informaron de sus derechos, pero el juez rechazó este alegato.

El accidente dejó cuatro muertos y once heridos

Kevin N, estudiante de enfermería de 21 años, fue señalado como responsable del accidente que ocurrió cuando varias personas aguardaban noticias sobre pacientes internados. El incidente dejó cuatro personas fallecidas y once heridas. La Fiscalía del Estado de México presentó cargos y la autoridad judicial determinó la prisión preventiva debido a la gravedad del caso y el riesgo de fuga.

Durante la audiencia, Karen, familiar de dos víctimas, declaró los siguiente: “Estaba totalmente borracho, intoxicado totalmente.” El dictamen médico corroboró que el joven superó por más del doble el límite legal de alcoholemia. Ningún familiar acompañó a Kevin N durante la audiencia y, al momento de la detención, intentó hacerse pasar por menor de edad. Posteriormente, se confirmó que tenía 21 años.

El vehículo involucrado quedó asegurado por las autoridades luego de impactar a varias personas afuera del hospital.
El vehículo involucrado quedó asegurado por las autoridades luego de impactar a varias personas afuera del hospital.

Los abogados exigieron que se clasificara como homicidio doloso

La parte acusadora sostuvo que, por ser estudiante de enfermería, Kevin N tenía conocimiento de los efectos del alcohol y de los riesgos de manejar en ese estado. Los abogados de las víctimas argumentaron ante el juez que el delito debía tipificarse como homicidio doloso, no como accidente, por la responsabilidad añadida que implicaba el conocimiento profesional del imputado.

El proceso judicial sigue abierto

El proceso judicial se mantiene abierto y la próxima audiencia se programó para el domingo en el mismo penal. El caso llamó la atención pública por el número de víctimas y la exigencia de justicia por parte de los familiares. Este incidente reavivó el debate sobre el consumo de alcohol y la responsabilidad al manejar.

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