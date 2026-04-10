¿No habrá sanción? Diputadas piden que legislador del PT que comparó a las mujeres con caballos solo se disculpe y tome un curso

La Comisión de Igualdad de Género condenó las delcaraciones de Martín Palacios. | PT

La diputada Anais Miriam Burgos Hernandez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, condenó las declaraciones de Martín Palacios Calderón, legislador y líder del PT en Tabasco, quien ayer comparó a las mujeres con caballos.

La legisladora morenista compartió en sus redes sociales un comunicado, en el cual la Comisión de Igualdad de Género condenó “enérgicamente las expresiones del diputado local” y afirmó que la declaración “denigra, deshumaniza y reproduce una visión machista hacia las mujeres, colocándolas en un plano de inferioridad”.

“Condenamos enérgicamente las expresiones del diputado local de Tabasco, Martín Palacios Calderón del Grupo Parlamentario PT, por comparar a las mujeres con un animal (Caballo).

“Es una expresion que denigra, deshumaniza y reproduce una vision machista hacia las mujeres, colocándolas en un plano de inferioridad y reforzando estereotipos que por años hemos combatido desde la lucha social, institucional y legislativa”, se lee en el documento.

Destacó que en Mexico, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce como violencia psicologica los insultos, humillaciones, devaluacion y las comparaciones destructivas que dañan la estabilidad emocional y la autoestima de las mujeres.

A esto se suma que, de acuerdo con la Comision Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED, el lenguaje “que invisibiliza, denigra o reduce a las mujeres refuerza una forma de violencia simbólica, que normaliza la discriminación”.

Por ello, la legisladora exigió que el diputado petista ofrezca una disculpa pública a todas las mujeres de México y que asista a talleres sobre perspectiva de género y de combate a la violencia contra las mujeres, que imparte la Secretaría de las Mujeres de Tabasco.

“Desde una convicción democrática, feminista y de respeto irrestricto a la dignidad humana, exigimos una disculpa pública del diputado Martín Palacios Calderón dirigida: a las mujeres tabasquenas y a las mujeres de todo México.

“Lo invitamos a que asista a talleres reeducativos con perspectiva de género y enfocados en la no violencia contra las mujeres, que se imparten en la Secretaria de las Mujeres de su Estado, como un paso necesario para comprender la gravedad de sus palabras y contribuir a erradicar la violencia desde el ámbito público”, resaltó.

Enfatizó que quienes emitan mensajes contra la dignidad de las mujeres no pueden ejercer un cargo de representación popular, pues “quien legisla debe hacerlo con responsabilidad, con perspectiva de género y con absoluto respeto a los derechos humanos”.

“Las mujeres no somos objetos de comparacion, no somos propiedad de nadie, no somos seres inferiores y no vamos a guardar silencio frente a expresiones misoginas que perpetúan la violencia.

“Hoy mas que nunca decimos con claridad: ninguna mujer debe ser denigrada desde el poder. La representación pública exige respeto. Y donde haya violencia simbólica, verbal o psicológica contra las mujeres, habrá también una respuesta firme y colectiva.”, concluyó.

¿Qué dijo el diputado del PT sobre las mujeres?

Martín Palacios Calderón comparó a las mujeres con caballos durante una rueda de prensa, que se realizó como parte de un encuentro con asociaciones de charros y cabalgantes.

“Yo les digo que el caballo es como una mujer más: hay que estar atentos, que coman bien y cuidar que no tengan problemas de salud”, afirmó el legislador, lo que provoca risas entre algunos asistentes.

En su intervención, Palacios Calderón también describe al caballo como una “representación muy bonita” y comentó que posee ejemplares propios, a los que llama “instrumentos” por su valor cultural y formativo.

¿Quién es Martín Palacio Calderón?

De acuerdo con su perfil publicado por el PT, Palacio Calderón es Médico Cirujano Dentista egresado de la Facultad De Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Actualmente es comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el Estado de Tabasco, miembro activo del PT y de la Comisión Ejecutiva Nacional.

También es diputado Local del Partido del Trabajo en la LVX Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, así como Coordinador Parlamentario de la Fracción del Partido del Trabajo.