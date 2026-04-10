Diputado del PT en Tabasco causa polémica por comparar a mujeres con caballos

Martín Palacios Calderón, diputado del PT en Tabasco, realizó un comentario machista durante una rueda de prensa. (Foto: PT)

El diputado y líder del Partido del Trabajo (PT) en Tabasco, Martín Palacios Calderón, ha sido calificado de machista, luego de que en una conferencia de prensa comparara a las mujeres con caballos:

“Yo les digo que el caballo es como una mujer más, que hay que estar atentos, que coman bien y hay que estar atentos a que no les falle el tema de salud, porque si no lo cuidan, el caballo, pues no, no va a durar”.

Diputado del PT en Tabasco causa molestia

Sus palabras se dieron durante un encuentro con asociaciones de charros y cabalgantes en el Congreso de Tabasco. Ante los dichos del legislador, Manuel Felipe Ordóñez Buendía, presidente de la Asociación de Charros “Manuel Felipe Ordóñez Galán”, y Filiberto Morales Méndez, quien preside la Asociación Tabasco a Caballo, solo se rieron de los comentarios.

Las declaraciones del tabasqueño han causado molestia y disgusto entre los internautas en redes sociales. Además, el diputado Palacios Calderón calificó al caballo como una “representación muy bonita” y declaró que posee ejemplares propios, a los que denominó “instrumentos” debido a su valor cultural y formativo.

Morena exigió una disculpa por parte del diputado del PT en Tabasco.

Entre los comentarios que se han vertido en las redes sociales se encuentran:

“Flamantes diputados tenemos. No se le puede decir ‘burro’ porque se ofende a los pobres animalitos”.

“Muy rupestres los comentarios de los sureños de por allá”.

“Por esa razón siguen los problemas por que mientras la mentalidad no cambié va a seguir la violencia contra la mujer”.

Morena exige disculpas públicas, PT responde

La diputada federal de Morena, Anais Miriam Burgos Hernández, mostró su rechazó a las expresiones del legislador de Tabasco, calificó la expresión como “denigrante, deshumanizante y reproduce una visión machista hacia las mujeres”.

A través de un comunicado la legisladora exigió a Martín Palacios Calderón una disculpa pública dirigida “a las mujeres tabasqueñas y a mujeres de todo México”.

La respuesta del diputado no tardó en llegar, sin embargo, no de la misma forma en la que fueron emitidas sus declaraciones, lo hizo a través de un boletín donde rechazó los señalamientos en su contra:

“Rechazo de manera contundente exista dolo, mala fe o incluso mala intención de daño al ser humano que da vida, como lo es la MUJER”.

Aseguró que tras una “profunda reflexión” se dio cuenta que sus palabras sí “reproducen estereotipos de género al equiparar a las mujeres con un caballo, dado que me he dado cuenta de que por años se ha visto a la mujer como propiedad".

Ofreció una disculpa a la sociedad, por lo que se comprometió a deconstruirse, y no dejó pasar la oportunidad para explicar a lo que se refería, dando una connotación similar, mostrando la poca reflexión en cuanto a los señalamientos:

“El suscrito utiliza palabra y/o concepto “cuidar” y lo relaciono con la salud, por tanto, busca hacerle llegar a la población tabasqueña, que debe “cuidarse”, este animal, como se cuida y procura en el entorno familiar a la MUJER.”