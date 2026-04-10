Mujer de 70 años pagó 5 mil pesos para que asesinaran a su esposo en Iztapalapa: así la descubrieron

Una anciana con expresión angustiada habla por teléfono, rodeada de documentos y dinero, simbolizando la creciente preocupación por las estafas bancarias que afectan a personas mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades capitalinas confirmaron la detención de Guadalupe Garduño, 70 años, identificada como presunta autora intelectual del homicidio de su esposo en un domicilio de la alcaldía Iztapalapa. Según los reportes oficiales, la investigación determinó que el crimen habría sido planeado con anticipación para facilitar la ejecución por parte de un sicario.

Durante la pesquisa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México localizó al presunto sicario, quien declaró que fue contratado y que recibió 5 mil pesos como pago para cometer el asesinato. El testimonio del atacante permitió a los agentes de la Policía de Investigación establecer el vínculo con la presunta autora intelectual y procedieron a la detención de Guadalupe Garduño.

La investigación reveló que la mujer habría dejado deliberadamente abierta la puerta de su vivienda, lo que facilitó el ingreso del agresor armado. La víctima fue atacada dentro del inmueble y murió como consecuencia de los disparos.

Tras la detención, Guadalupe Garduño fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes. El Ministerio Público informó que las indagatorias continúan con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad legal de todos los implicados en el homicidio.

La participación de una persona tan cercana a la víctima en el diseño y ejecución del crimen generó fuerte conmoción en la zona oriente de la capital, de acuerdo con fuentes oficiales. Autoridades no descartan la existencia de más implicados en la planeación, por lo que se espera que el avance de las investigaciones aporte datos adicionales en las próximas jornadas.

El caso permanece bajo análisis de la Fiscalía capitalina, que realizará más diligencias para reunir pruebas y dar seguimiento a los posibles vínculos del hecho con otros delitos.

PUNTOS DESTACADOS:

Guadalupe Garduño fue detenida como presunta autora intelectual del homicidio de su esposo en Iztapalapa.

El sicario habría recibido 5 mil pesos para perpetrar el asesinato, de acuerdo con su propia declaración.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad de todos los involucrados en el crimen.

Le quitó la vida a su esposo en Iztapalapa porque la señaló de infiel

En otros casos similares una mujer y su ex pareja fueron capturados en la alcaldía Iztapalapa tras el homicidio de Alan “N”, quien era esposo de la detenida. El arresto ocurreió después de que el cuerpo de la víctima, envuelto en cobijas, fue hallado en la vía pública, según información difundida por Carlos Jiménez.

De acuerdo con lo informado, Alan habría reclamado a su esposa por una presunta relación extramarital con su ex novio. Durante la discusión, Rosa “N” golpeó a su esposo en la cabeza con una silla, provocándole la muerte. El hecho ocurrió en diciembre de 2024.

Tras el fallecimiento, Rosa “N” contactó a su ex pareja sentimental. Ambos envolvieron el cuerpo y lo abandonaron en las calles de Iztapalapa, donde fue localizado por las autoridades.

Mandó matar a su esposa para cobrar seguro

El sujeto fue arrestado en Jalisco, donde vivía con una nueva novia. Crédito: X/@MendozarAlfonso

En otro hecho no relacionado en 2022 la Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a Benjamín “N”quien mandó matar a su esposa para cobrar su seguro. Por su probable participación en el feminicidio ocurrido en 2022, en la alcaldía Iztapalapa, detectives de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio de la CDMX, en colaboración con la Fiscalía de Jalisco, lo localizaron y detuvieron.

Las investigaciones apuntan a que Benjamín llevó a los asesinos hasta donde estaba Paula, su esposa, y ellos la acuchillaron. Después ante los familiares y amigos fingió indignación, dolor y luto. Hoy está detenido. A través de un comunicado de la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJCDMX), la dependencia dio más detalles de la detención de Benjamín “N”, conocido como “El viudo negro” de Iztapalapa.

Al tener más pistas de su paradero, los agentes de la FGJCDMX se trasladaron hasta Jalisco, donde una vez que tuvieron de frente a dicha persona lo arrestaron. El hombre, posteriormente, fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición del juez que lo requirió por su probable participación en dicho delito.