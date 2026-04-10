México

Monreal considera que la UNAM que es la mejor ranqueada en el mundo

El Modelo Parlamentario Universitario tuvo lugar este viernes y fue orquestado por el diputado

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El diputado Ricardo Monreal en primer plano a la derecha; a la izquierda, la Biblioteca Central de la UNAM con sus murales bajo un cielo nublado
Ricardo Monreal, diputado, resalta la excelencia de la UNAM, considerándola la universidad mejor calificada a nivel mundial.

En el Modelo Parlamentario Universitario realizado este 10 de abril en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el coordinador parlamentario Ricardo Monreal destacó la participación de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México en una jornada que busca acercar la práctica legislativa a las nuevas generaciones.

El acto se plantea como un ejercicio académico donde los jóvenes asumen el papel de diputados y diputadas, deliberan sobre iniciativas de ley y adoptan funciones clave dentro del recinto parlamentario.

El modelo universitario involucra a más de 4 comisiones, preparadas para discutir temas centrales del país a través de dictámenes relacionados con el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal del Trabajo, propuestas sobre planes de estudio y herramientas inteligentes en educación básica, y un proyecto de Ley de Justicia Digital y Humanista enfocado en tecnología e información.

El grupo tiene la encomienda de analizar iniciativas de diferente índole:

  • Confianza ciudadana digital
  • Simplificación administrativa
  • Eficiencia en el gasto público
  • Igualdad salarial y acceso equitativo

Ricardo Monreal subraya el valor de la UNAM

Monreal —doctor en Derecho y docente en la UNAM desde hace más de 30 años— relata que egresó del doctorado en 1985 y que su vinculación con la universidad se mantiene activa, impartiendo actualmente solo clases de posgrado.

De la misma manera, el coordinador parlamentario subrayó que la Máxima Casa de Estudios sigue siendo una de las universidades mejor calificadas a nivel mundial y recuerda a distintos maestros que marcaron su formación profesional, como Ignacio Burgoa, Acosta Romero, Fix Zamudio y Floris Margadant.

FB//UNAM.MX.Oficial
FB//UNAM.MX.Oficial

Frente a los asistentes —alumnos de Derecho, Ciencias Políticas y maestros acompañantes— Monreal llamó a aprovechar el ejercicio parlamentario, enfatizando la necesidad de que el debate se sostenga con argumentos y creatividad, sin caer en la confrontación personal.

El también académico detalló que este tipo de ejercicios se llevan a cabo todas las semanas con distintas universidades públicas y privadas, lo que permite que la comunidad estudiantil conozca de cerca la labor legislativa. Monreal afirmó que nunca ha percibido salario por su labor docente en la UNAM debido a su cargo público, y la define como una forma de retribución personal a la institución.

El legislador recordó que en la actual legislatura pueden acceder a la Cámara de Diputados jóvenes desde los 18 años, tras la reforma aprobada dos años atrás. Además, advirtió a los participantes sobre la importancia de la tolerancia: “Decía Voltaire: ‘Podría no estar de acuerdo con lo que dices, pero defendería con mi vida tu derecho a decirlo’”.

Monreal llama a la juventud a la participación activa

Dirigiéndose a los universitarios, Monreal invitó a que cada uno se sienta apoyado y respaldado por la historia y trayectoria de la UNAM, recordando que él mismo fue beneficiario de beca durante su posgrado —cuando el costo era veinte centavos por semestre en los años 80— y que la movilidad académica desde otros estados era una dificultad superada por este tipo apoyos.

Señaló también: “No había posgrado en ninguna parte del país, no había. Si querías estudiar especialidad, tenías que venir a la UNAM”.

El acto concluyó con la toma de protesta simbólica de los participantes, quienes, al levantar la mano, asumieron el compromiso de velar por la prosperidad, la honestidad y la lealtad en sus decisiones parlamentarias.

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