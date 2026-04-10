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Sin favoritismos en el INE: Monreal defiende proceso de selección de consejeros

El legislador afirma que no ha tenido contacto con aspirantes y confía en la imparcialidad del comité evaluador

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Ricardo Monreal negó que existan “dados cargados” en la elección de tres nuevos consejeros del INE. (Foto: Cámara de Diputados)
Ricardo Monreal negó que existan “dados cargados” en la elección de tres nuevos consejeros del INE. (Foto: Cámara de Diputados)

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó que existan “dados cargados” en la elección de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), al asegurar que el proceso se basa en evaluaciones objetivas, la capacidad profesional de los aspirantes y la independencia del comité encargado.

Proceso del INE sin favoritismos ni “dados cargados”

Durante declaraciones en San Lázaro, Monreal negó cualquier tipo de intervención política en la designación de los nuevos consejeros y sostuvo que los perfiles serán elegidos con base en sus resultados en exámenes, entrevistas y criterios de idoneidad.

El legislador enfatizó que no ha sostenido reuniones con aspirantes ni ha aceptado recomendaciones externas, pese a que —según dijo— cientos de interesados solicitaron encuentros.

Monreal aseguró que la designación de consejeros se basa en evaluaciones objetivas y sin intervención política.

“No he hablado con ninguno”, reiteró, al tiempo que aseguró que no existe influencia indebida en el proceso.

Asimismo, expresó confianza en el Comité Técnico de Evaluación, al que describió como un órgano profesional, integrado por especialistas con experiencia jurídica y en materia jurisdiccional, lo que —afirmó— garantiza imparcialidad en la selección.

Evaluación de aspirantes al INE: así avanza el proceso

El proceso de selección ya se encuentra en marcha con la participación de 369 aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos.

Como primera etapa, los candidatos realizaron un examen de conocimientos en la Cámara de Diputados.

La prueba incluyó 100 preguntas centradas en temas como derecho constitucional, fiscalización, sistema electoral, historia política contemporánea y derechos humanos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) es el organismo encargado de organizar y garantizar elecciones en México. (Foto: INE)
El Instituto Nacional Electoral (INE) es el organismo encargado de organizar y garantizar elecciones en México. (Foto: INE)

Esta evaluación es clave, ya que solo el 50% mejor calificado podrá avanzar a la siguiente fase.

Monreal destacó que los resultados serán públicos, aunque precisó que el comité mantiene plena autonomía en la elaboración, aplicación y calificación de las evaluaciones, lo que refuerza la transparencia del proceso.

Fechas clave para designar a los nuevos consejeros electorales

El calendario del proceso contempla varias etapas decisivas durante abril:

  • Publicación de resultados del examen inicial
  • Evaluación de idoneidad de los aspirantes
  • Realización de entrevistas a candidatos
  • Integración de quintetas el 22 de abril Votación en el pleno de la Cámara de Diputados

Monreal explicó que, si no se alcanza la mayoría calificada necesaria para designar a los consejeros, se recurrirá a un mecanismo de insaculación, es decir, un sorteo entre los finalistas, como lo establece la normatividad vigente.

INE garantiza continuidad pese a vacantes en el Consejo General

En paralelo al proceso de selección, el INE ha tomado medidas para evitar afectaciones en su funcionamiento tras la salida de tres consejeros el pasado 4 de abril.

Este día corresponde a un asueto oficial, tal como está estipulado en la Ley Federal del Trabajo
El INE es clave para asegurar procesos electorales libres, transparentes y confiables. (Imagen Ilustrativa)

El Consejo General aprobó ajustes temporales en la integración de sus comisiones con el objetivo de garantizar el quórum y la continuidad de sus actividades.

Estas acciones buscan evitar cualquier parálisis institucional mientras se concreta la designación de los nuevos integrantes.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, envió un mensaje de certeza al personal del organismo, al asegurar que el instituto continúa operando con normalidad y que los consejeros actuales han asumido cargas adicionales de trabajo para cumplir con sus responsabilidades.

Monreal responde sobre desapariciones y postura ante la ONU

En otro tema, Monreal se refirió a la posibilidad de que México sea llevado ante la Asamblea General de la ONU por la problemática de desapariciones.

Al respecto, confió en que el organismo internacional actuará con prudencia y sin adoptar posturas injerencistas.

México confía en que la ONU actuará con prudencia ante la problemática de desapariciones en el país. Photo: Marwan Naamani/dpa POLITICA INTERNACIONAL Marwan Naamani/Dpa
México confía en que la ONU actuará con prudencia ante la problemática de desapariciones en el país. Photo: Marwan Naamani/dpa POLITICA INTERNACIONAL Marwan Naamani/Dpa

El legislador subrayó que el Estado mexicano ha realizado esfuerzos importantes para enfrentar este problema, destacando el papel del actual gobierno federal en el fortalecimiento de estrategias de seguridad y atención a víctimas.

Afirmó que, gracias a estas acciones, se han observado avances en la disminución de delitos vinculados al crimen organizado, aunque reconoció que el desafío de las desapariciones sigue siendo uno de los temas más sensibles para el país.

Con este panorama, la designación de los nuevos consejeros del INE se perfila como un proceso clave no solo para el equilibrio institucional, sino también para la confianza pública en el sistema electoral mexicano.

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