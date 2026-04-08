Estas disciplinas de la UNAM están posicionadas entre las mejores del mundo, según ranking QS World University 2026

La UNAM mejora en los rankings más importantes del mundo (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

La Universidad Nacional Autónoma de México aparece entre las instituciones con mayor presencia académica a nivel internacional según el QS World University Rankings by Subject 2026.

Este año, doce disciplinas de la UNAM se ubican ahora dentro de las 50 mejores del mundo, dos más respecto a la edición previa. También 36 programas de la institución figuran en el grupo de las 100 más destacados a nivel global, en un contexto de alta competitividad internacional marcado por cambios tecnológicos.

El ranking QS World University por disciplinas muestra que la UNAM aumenta de 10 a 12 las áreas académicas en el Top 50 mundial. El mismo reporte señala una ampliación de 31 a 36 disciplinas universitarias clasificadas entre las 100 mejores a nivel global.

Entre los factores que fundamentan este avance se encuentran los indicadores de reputación tanto académica como entre empleadores, el nivel de citas por publicación, la productividad e impacto de sus investigaciones y la red internacional de colaboración científica.

Las mejores disciplinas de la UNAM

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En el rubro de Artes y Humanidades, la UNAM alcanza el lugar 20 mundial. El área de Ciencias Sociales y Administración aparece en la posición 41. En Ingeniería y Tecnología, la institución figura en el lugar 69, mientras que en Ciencias de la Vida y Medicina ingresa este año al Top 100, específicamente en el puesto 99 global.

Destacan casos como las licenciaturas en Antropología, Estudios del Desarrollo y Lenguas, que ocupan el lugar 17 internacional. Otras carreras reconocidas son Historia del Arte en el lugar 20, Ingeniería Petrolera en el 26, e Ingeniería de Minas y Metalurgia en el 49. Así, la institución confirma su presencia en la mayoría de las áreas del conocimiento que inciden en el desarrollo del país.

El análisis del QS World University Rankings by Subject destaca la robustez institucional de la UNAM. La evaluación contempla la educación recibida por sus egresados, considerada rigurosa, profesional y humanista. Las y los estudiantes cuentan con preparación sólida que les permite influir en áreas productivas, de investigación y sociales.

Foto: Cuartoscuro

Este posicionamiento ocurre en un momento donde la competencia universitaria internacional y los cambios tecnológicos definen nuevas exigencias para la formación profesional. La UNAM afirma que su compromiso es preparar a egresados honestos y competitivos, capaces de enfrentar los problemas actuales.