¿Habrá canción juntos? Emiliano Aguilar insinúa colaboración con Majo tras reunirse con ella

(IG: @majo_aguilar // @emiliano_aguilar.t)

Emiliano Aguilar sugiere una posible colaboración con Majo Aguilar y coloca a la dinastía de nuevo en la conversación musical.

En un reciente encuentro con la prensa, el cantante adelanta que su relación con su prima es cercana y reconoce que ella fue inspiración para crear su propia trayectoria, pese a las polémicas familiares que los rodean.

Aguilar, quien prepara material nuevo, insiste en que el vínculo artístico con Majo podría materializarse pronto.

Emiliano Aguilar destaca la influencia de Majo en su carrera

El músico afirma que su prima es pieza clave en su desarrollo profesional.

Emiliano Aguilar aseguró que su prima se abrió paso en la música por ella misma, IG/majo__aguilar IG/emiliano_aguilar.t

“Mi inspiración para empezar a soltarme es mi prima Majo, porque ella se abrió sola y mira dónde está ahora”, dice Emiliano Aguilar.

Recuerda que recientemente compartió tiempo con ella: “Ayer la vi, fuimos a comer y todo estuvo bien chido. Tenía ya rato”.

Sobre el futuro, adelanta la posibilidad de unir sus voces:

“No sé si se va a enojar si lo digo, pero posiblemente, posiblemente, posiblemente haya algo por ahí”. Aguilar recalca que prefiere mostrar resultados antes que confirmar planes: “Yo no soy tanto acá de hablar, al rato van a ver qué rollo”.

La artista encantó al público colombiano con su estilo único - crédito Instagram

Emiliano Aguilar reconoce la buena relación con el novio de Majo

Acerca de la pareja de su prima, Aguilar detalla:

“El vato es bien monona, porque él también estaba conmigo, mi compa, y mi mánager. Cada vez que yo la veo, me da un chingo de gusto, porque siento que es una mujer como pura”.

(Captura de pantalla @majo_aguilar)

Describe su relación con la familia desde un lugar de respeto y afecto, sin distanciamientos.

El cantante insiste en que su apoyo a Majo es incondicional y que la relación con su entorno es cordial. “Mis respetos para mi prima, se la ha rifado. No manches, se fue a Dubái”, expresa sobre los logros de la artista.