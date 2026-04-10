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Golpe al CJNG: “Tony Montana”, hermano de “El Mencho”, se declararía culpable en Estados Unidos

La información fue dada a conocer en una moción conjunta presentada por los fiscales encargados del caso y la defensa de Antonio Oseguera Cervantes

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Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana

Antonio Oseguera Cervantes, conocido como ‘Tony Montana’, hermano del fallecido Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), expuso su intención de declararse culpable de narcotráfico ante una corte federal en Washington durante el mes de junio de 2026.

La información fue dada a conocer en una moción conjunta presentada por los fiscales encargados del caso y la defensa de Oseguera, quienes pidieron al juez que la audiencia programada para la semana siguiente se pospusiera hasta la semana del 15 de junio de 2026, o a la fecha más cercana disponible.

El documento judicial señaló que, desde la última prórroga, ambas partes han negociado un posible acuerdo de culpabilidad para cerrar el proceso sin necesidad de celebrar un juicio.

“Las partes necesitan más tiempo para finalizar sus negociaciones y la documentación relacionada (...); en consecuencia, las partes solicitan que el Tribunal posponga la audiencia de estado programada para el 17 de abril de 2026 por aproximadamente 60 días, hasta la semana del 15 de junio de 2026, o tan pronto como el Tribunal tenga disponibilidad”, indica la moción presentada, según Milenio.

Fuentes consultadas por el menciuonado medio confirmaron que las negociaciones iniciaron a finales del año pasado y anticipan que el acuerdo será, con toda probabilidad, la vía final para evitar el juicio. De acuerdo con estas versiones, Oseguera busca explícitamente evitar una sentencia de cadena perpetua, lo que motivó la decisión de aceptar un proceso abreviado y buscar un acuerdo con la fiscalía.

Antonio Oseguera Cervantes destacó como uno de los delincuentes más buscados en México antes de su detención en 2022. Tras su captura, el gobierno mexicano lo expulsó a Estados Unidos en 2023, donde el Departamento de Justicia lo señaló como objetivo prioritario debido a su nivel de peligrosidad y su papel en la estructura del CJNG.

En el proceso abierto en la corte federal de Washington, Oseguera enfrenta cargos de conspiración para fabricación y distribución de cocaína y otras drogas químicas con destino a Estados Unidos, además de acusaciones por uso ilícito de armas de fuego. Las autoridades estadounidenses consideraron que la red criminal que integraba se especializó en introducir grandes cantidades de narcóticos a territorio norteamericano mediante rutas controladas por el CJNG.

Según la moción presentada, ambas partes buscan finalizar la documentación del acuerdo y requieren más tiempo para definir los términos de culpabilidad. La solicitud de posponer la audiencia destaca el interés de resolver el caso sin exponer a Oseguera a un juicio público. El expediente judicial establece que la audiencia ordinaria prevista para el 17 de abril de 2026 podría celebrarse finalmente a partir del 15 de junio si el tribunal lo autoriza.

El caso de Antonio Oseguera se inscribe en la ofensiva de las autoridades estadounidenses contra altos mandos del narcotráfico mexicano. El proceso avanza bajo la expectativa de un acuerdo que evite a Oseguera la pena máxima prevista por la ley estadounidense.

  • Antonio Oseguera Cervantes, hermano de ‘El Mencho’, prevé declararse culpable por narcotráfico en Washington en junio de 2026, según una moción presentada ante la corte.
  • La defensa y la fiscalía negocian un acuerdo que busca evitar la cadena perpetua y cancelar la audiencia prevista para abril.
  • Oseguera fue extraditado a Estados Unidos en 2023, donde enfrenta cargos de distribución de drogas y uso ilícito de armas de fuego.

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