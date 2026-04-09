A diferencia de AMLO, Sheinbaum ve viable el fracking con nuevas tecnologías y con posible inversión mixta

Cuando Sheinbaum inició su gobierno, anunció que continuaría con la política de no al fracking, no obstante, hace unos días anunció que su gobierno sí recurriría a esta práctica para fortalecer la industria del gas natural. (Infobae México)

Ante el reciente anuncio del gobierno de México para reforzar plan de producción de gas natural, renació el antiguo debate que marcó parte del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador: el uso del fracking.

Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum inició su gobierno, anunció que continuaría con la política de no al fracking, por las implicaciones negativas que tiene esta técnica en el medio ambiente.

No obstante, hace unos días anunció que su gobierno sí recurriría a esta práctica para fortalecer la industria del gas natural en el país, aunque con una diferencia: tendría técnicas más amigables con el medio ambiente.

Ante esta noticia, en la opinión pública y ciudadanía, surgió la inevitable pregunta: ¿Qué la hizo cambiar de opinión?

La apuesta de Sheinbaum es por un fracking con nuevas tecnologías

“Si yo hablé en contra del fracking tradicional, pues cómo vamos a hacer el fracking tradicional nosotros. No, ese no. Son nuevas tecnologías de explotación con menores impactos ambientales que nos abren la posibilidad de utilizar ese gas”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria explicó el viraje de su gobierno respecto al uso del fracking, enfatizando que el cambio responde a los recientes avances tecnológicos que permiten reducir los riesgos ambientales asociados a esta técnica de explotación de gas no convencional.

Claudia Sheinbaum en conferencia matutina abordando la discusión sobre el fracking y la soberanía energética de México.

Señaló que el gobierno federal no contempla el uso de fracking tradicional debido a sus impactos negativos sobre los recursos hídricos y el medio ambiente.

“El fracking tradicional entra a un pozo y después inyecta agua con estos químicos para romper las piedras y que pueda salir el gas. Y luego esa agua se inyecta más profunda que en los acuíferos. Ese nosotros no queremos utilizarlo porque puede tener problemas”, afirmó.

Por tanto, la solución son las nuevas tecnologías “que nos abren la posibilidad de que el agua sea reciclada, de que no se usen químicos tan potentes que son difíciles de reciclar. Hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía nacional”, explicó la mandataria ante pregunta expresa.

Contratos mixtos y control estatal: Sheinbaum descarta concesiones y resalta la prioridad de Pemex

Sheinbaum aclaró que su administración no contempla la figura de concesiones ni contratos privados para la explotación de gas no convencional en México. Puntualizó que, en caso de avanzar con estos proyectos, el esquema se basaría en contratos mixtos bajo el liderazgo de Pemex, con la prioridad de que la mayor parte de los beneficios permanezcan en manos del Estado mexicano.

“La idea es que pudiera, en caso de encontrarse la tecnología que no tuviera estos impactos ambientales, que pudiera abrirse como ha garantizado Pemex, contratos del propio Pemex y contratos mixtos, pero todavía no avanzamos en ello porque tendrían que tener su propia característica”, sostuvo la mandataria.

Enfatizó que estos esquemas serán distintos a los implementados en sexenios anteriores, como los “contratos de servicios múltiples” de la administración de Calderón o las rondas de licitación bajo Peña Nieto, los cuales calificó de “absolutamente leoninos”.

Son nuevas tecnologías de explotación con menores impactos ambientales que nos abren la posibilidad de utilizar ese gas”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum. | Jesús Áviles

La presidenta insistió en que las concesiones y los contratos privados quedan fuera de la política energética actual. “Las concesiones no, ni los contratos privados ni las concesiones las estamos tomando en cuenta, sino un esquema que ya ha trabajado Pemex, en donde el mayor porcentaje de la explotación vaya para Pemex y, en todo caso, que una parte pueda ser desarrollada por los privados, como han sido los contratos en muchos casos”, explicó.

Sheinbaum subrayó que el objetivo principal es que primero se pague el impuesto para el bienestar y que los mecanismos diseñados prioricen el beneficio de las y los mexicanos.

Recordó que Pemex habitualmente contrata a empresas privadas para la realización de obras específicas, pero bajo esquemas que aseguran el control estatal y la protección de la soberanía nacional sobre los recursos naturales. “Cualquiera de estos esquemas que pudiera generar esta posibilidad, pero primero y antes que nada, hay que determinar las tecnologías”, concluyó.