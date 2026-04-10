¿Es Cazzu o Ángela Aguilar? Protagonista del video “Un vals” de Christian Nodal desata debate

El video oficial de “Un vals” desató debate en redes por el parecido de la protagonista con Cazzu y Ángela Aguilar. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

El estreno de “Un vals” de Christian Nodal reaviva la conversación en torno a su relación con Ángela Aguilar y el futuro enlace matrimonial. El lanzamiento del tema, acompañado de un videoclip, intensifica las especulaciones sobre una boda prevista para mayo, mientras el contenido visual y los símbolos publicados en sus redes profundizan el interés.

En las plataformas digitales, la imagen de dos anillos de boda y un anillo de compromiso con diamante acompaña la promoción del sencillo. Este detalle visual coincide con las declaraciones de Ángela Aguilar, quien adelantó en 2025 su intención de celebrar una boda por la iglesia. Al anunciar la canción, Nodal utilizó un emoji de anillo de compromiso y escribió: “Una de las piezas más hermosas que tengo la dicha de compartirles. Ojalá les toque el corazón tanto como a mí”.

La reacción en redes se divide entre quienes celebran el lado romántico de “Un vals” y quienes debaten sobre el parecido de la actriz protagonista con Cazzu y Aguilar. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

La reacción en redes sociales surgió de inmediato tras el estreno del videoclip. Los protagonistas muestran una pareja vestida al estilo de Nodal, pero la actriz que interpreta a la novia se convirtió en el centro de la conversación. Usuarios observaron que la mujer tiene un notable parecido con Cazzu, expareja del cantante, ya que utiliza el cabello corto con un peinado parecido al de la argentina y luce tatuajes en el cuello. Al mismo tiempo, otros encontraron rasgos que recuerdan a Ángela Aguilar, actual esposa de Nodal.

Comentarios como “Es una mezcla de Cazzu y Angelita” o “Pensé que era Cazzu la del video” se multiplican en las plataformas, provocando un debate que escala rápidamente. Parte del público se enfocó en el parecido físico de la protagonista con las dos figuras importantes en la vida sentimental del cantante.

El sonorense publicó un mensaje y fragmentos del video en Instagram, Facebook y TikTok. “Espero que les guste esta canción y puedan bailar un vals con su ser amado”. Sin embargo Christian terminó eliminando de la segunda plataforma el videoclip, pues no tenía los comentarios limitados y rápidamente se llenó de mensajes hablando sobre el parecido de la actriz con su expareja, Julieta Cazzuchelli.

Christian Nodal estrena su tema más romántico y dedica la letra a Ángela Aguilar, mientras una portada con anillos de boda y compromiso alimenta los rumores de una próxima boda. (@nodal)

Hasta el momento Ángela Aguilar no ha reaccionado a la publicación en redes, a diferencia de otros lanzamientos que ha realizado Nodal.

Así reaccionaron los internautas al nuevo tema de Nodal

“Es una fusión de cazzang”

“¿Alguien más pensó que era Cazzu?”

“Es igualita”

“La actriz se parece un buen a Cazzu... fusionada con Ángela”

“¿Cazzuangela, eres tú?”

“Nodal, ya no puedo defenderte más después de crear la Cazzuangela”

“Con esa actriz lo dice todo”