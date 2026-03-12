“Mientras haya buenas películas, ganamos todos”: Guillermo del Toro se declara fan de cintas nominadas al Oscar

Guillermo del Toro no alcanzó nominación como director para los Oscar, pero Frankenstein es de las más nominandas. REUTERS/Daniel Cole

A días de la entrega de los Premios Óscar, Guillermo del Toro fue homenajeado en Beverly Hills al recibir el Board of Governors Award durante los ASC Awards que otorga la Sociedad Americana de Cinematógrafos en Estados Unidos.

Este reconocimiento llega cuando Frankenstein, su más reciente película, suma nueve nominaciones a los Óscar, pese a que no obtuvo la de Mejor Director.

Al agradecer el homenaje, Guillermo del Toro remarcó la importancia del reconocimiento proveniente de colegas de la industria: “El núcleo más sagrado de la creación de imágenes es entre el cinematógrafo y el director, entonces lo que significa es que un grupo de colegas de gente que residen en el mismo país de imágenes te dice lo que hiciste bien y eso es muy bonito”, expresó.

Lo que dijo Del Toro sobre los Óscar

FOTO DE ARCHIVO. El director Guillermo del Toro asiste al estreno de Frankenstein en el Festival de Cine de Londres en Londres, Reino Unido, 13 de octubre de 2025. REUTERS/Toby Melville

Sobre su estado previo a los Óscar, afirmó: “Estoy muy tranquilo, muy tranquilo”. También agradeció especialmente al público mexicano por el apoyo a Frankenstein: “Muchísimas gracias, por eso la pasamos en el Zócalo el otro día, porque quería que se pasara gratis con mucho público si se podía”.

Sobre otras películas que compiten en las mismas categorías que Frankenstein, Del Toro aseguró: “Yo tengo una posición ante estas cosas, que quien gana, ganan todos, mientras haya buenas películas ganamos todos, y soy muy gran fan de varias de las películas de este año”.

El próximo proyecto de Guillermo del Toro

REUTERS/Mario Anzuoni

Luego de presentar Frankenstein en el Festival de Cine de Venecia el año pasado, del Toro ha visitado distintos países para promover la cinta.

Tras la gala de los Óscar, planea tomarse una pausa antes de iniciar su próximo proyecto, que será un filme stop motion titulado El Gigante Dormido, inspirado en el libro homónimo de Kazuo Ishiguro. “No será una versión de El Fantasma de la Ópera, sino un ‘stop motion’ que se llama El Gigante Dormido… y luego vuelvo a hacer películas con gente”, precisó.

Durante la misma ceremonia donde fue homenajeado, el cinefotógrafo Rodrigo Prieto recibió el premio a Mejor Video Musical por su colaboración con Taylor Swift en “The Fate of Ophelia”.

Prieto no pudo presentarse porque se encuentra en Europa filmando la cinta What Happens at Night, bajo la dirección de Martin Scorsese y con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence como protagonistas.